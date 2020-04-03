Россия отправит в Сербию специалистов и технику для борьбы с коронавирусом

С 3 апреля самолеты доставят в Сербию 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники, пишет Newsru.com. Для вылета на военном аэродроме "Чкаловский" уже подготовлены самолеты Ил-76 ВКС России. К вылету готовы восемь врачебно-сестринских бригад, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты для проведения дезинфекции.

О том, что Россия поможет Сербии в борьбе с коронавирусом, стало известно накануне после телефонного разговора президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. После этого некоторые сербские СМИ сообщили, что в Сербии ждут российский самолет, который, в частности, доставит аппараты искусственной вентиляции легких.

1 апреля российский военно-транспортный самолет доставил медицинскую помощь в Нью-Йорк, ставший одним из очагов заболевания в Америке. По данным телеканала CNN, на его борту были средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства. Половина стоимости была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В марте в Италию, где складывается самая тяжелая в Европе ситуация с коронавирусом, перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В четверг стало известно, что российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ совместно с итальянскими военными провели полную санитарную обработку и дезинфекцию 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии. В то же время итальянские СМИ заявили, что российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа, в которой Италия не нуждается, а все российские специалисты - военные с высокими армейскими званиями, а не медики.