Эстония в числе первых в мире по обширному исследованию коронавируса

«Мы сможем сравнивать полученные результаты с собранной в мире информацией. Различные методики используют и другие страны, но на международном уровне инициатива принадлежит нам», - сказал Вило.

По словам Вило, с помощью исследования планируется картографировать «подводную часть айсберга» распространения COVID-19, то есть его распространение и среди людей, которых сейчас в Эстонии невозможно тестировать на коронавирус. «Единственный способ — посредством анонимного опросника в интернете. Мы хотим, чтобы люди, у которых есть основания подозревать, что они контактировали с носителями вируса Covid-19, могли записать все свои факторы риска: хронические заболевания, появившиеся симптомы и т. п. Таким образом, мы сможем выявить связи между ходом болезни, степенью ее тяжести и различными фоновыми факторами», - пояснил он.

Университет также планируется картографировать распространение заболевания в разных регионах, чтобы выявить его специфику. «В-третьих, мы хотим понять, как люди восприняли введенные государством чрезвычайные меры, то есть из ощущение опасности поведение. Это нужно для того, чтобы мы смогли прогнозировать дальнейших ход вирусного заболевания. Мы должны выявить регионы распространения и ход снижения заболевания после введения чрезвычайных мер», - пояснил Вило.

Тартуский университет призывает всех к участию в исследовании. «И тех, у кого диагностировали вирус Covid-19, и тех, у кого нет. Всегда можно при желании позже вернуться к опроснику и внести изменения в соответствии с изменениями в состоянии здоровья», - сказал профессор.

Ученым нужны данные, чтобы понять, как себя ведет Covid-19, каковы его симптомы, как они связаны с ходом болезни и какие сопутствующие недостаточности могут возникать. «Тем самым, возможно, можно было прогнозировать будущее. Также будут проводиться анализы генома на базе генетического хранилища для поиска вариантов генетической защиты. Например, может ли у части людей быть иммунитет к вирусу благодаря специфике генома», - сказал профессор.

Анализ собранных данных уже начался, но чем больше будет респондентов, тем точнее будут результаты. На сегодняшний день в исследовании уже приняло участие несколько тысяч добровольцев. «Похожие мобильные приложения действуют, например, в Израиле, а в странах Азии отслеживаются персональные мобильные телефоны людей, но мы в Эстонии не можем заниматься обработкой персональных данных на подобном уровне (нарушением неприкосновенности частной жизни — ред.)», - пояснил Вило.