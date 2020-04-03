Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Число случаев заражения коронавирусом приближается к тысяче

По состоянию на 3 апреля, в Эстонии был диагностирован 961 случай заражения коронавирусом, из них 103 новых. Больше всего случаев зафиксировано в двух уездах - Сааремаа (43) и Харьюмаа (18). За последние сутки в Эстонии было сделано 2514 тестов на коронавирус. В Эстонии в общей сложности сделано 18 290 тестов.

В связи с непростой обстановкой на Сааремаа в четверг на остров отправились 11 медработников-добровольцев, приступающих к работе в установленном около Сааремааской больницы полевом госпитале.

Сегодня подтвердилась информация о том, что у сотрудника больницы Каллавере в Маарду был обнаружен коронавирус.

Профессор биоинформатики Тартуского университета Яак Вило пояснил в прямом эфире Postimees, что Эстония в числе первых в мире по обширному исследованию коронавируса.

Проведенное 1 апреля в доме призрения Sõmera Kodu поголовное тестирование показало, что из 230 клиентов заражены кооронавирусом шестеро и из 88 работников – трое. Ни у кого из них не было ни одного симптома.

Жизнь в условиях чрезвычайного положения

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, на предприятии Tallinna Linnatranspordi AS в условиях чрезвычайного положения обещают не сокращать водителей общественного транспорта.

Школы Эстонии организовали питание учеников, которые из-за распространения коронавируса находятся на домашнем обучении. Большинство школ выдает набор упакованных продуктов сразу на большой срок, например, на две недели. Но Славянская основная школа Кохтла-Ярве и обе школы Нарва-Йыэсуу пошли по более сложному пути.

Вчера утром в Таммикуский попечительский дом переехали четыре человека. Это работники и директор этого дома, которые пытаются уберечь от коронавируса как своих семьи, так и 19 постояльцев.

В условиях чрезвычайного положения людей все чаще интересуют бытовые вопросы. Например, многим интересно, насколько реально попасть к парикмахеру.

Как показывают предварительные данные, подготовленные Департаментом статистики для кризисной комиссии, после объявления в Эстонии чрезвычайного положения жители страны стали реже покидать свои дома.

Обстановка за рубежом

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 2 апреля, одобрила в Нью-Йорке резолюцию под названием "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием". Документ принят в результате консенсуса. Россия безрезультатно настаивала на другой версии декларации.

В Исландии введена уникальная система тестирования на Covid-19, которая позволит другим странам лучше понять природу коронавируса. Уже известно, что у половины инфицированных не появляются симптомы.

Итальянский биатлонист Лукас Хофер рассказал об обстановке в своем городе Брунико во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Пока все следят за развитием события в США и Италии, Испания вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса.