Сезон навигации на остров Аэгна должен был начаться в мае

Паромное сообщение, которое должно было начаться в мае между Таллинном и островом Аэгна, из-за введенного в Эстонии режима чрезвычайного положения откладывается.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, ситуация отслеживается оперативно, и точная дата возможного начала навигации будет назначена в ходе текущей ситуации.
«Из-за режима чрезвычайного положения мы не считаем целесообразным начинать сезон навигации в запланированную дату, - сказал вице-мэр Андрей Новиков. – Мы постоянно следим за ситуацией, и на основании полученной информации определим даты начала и завершения навигации».
Паромное сообщение между Таллинном и островом Аэгна сезонное; первоначально открытие навигации было запланировано на 4 мая, а завершение – на 27 сентября. Паром «Веста» отходит с причала Горхолла (бывший причал Linda liin), поездка до острова длится примерно один час. Всего на паром помещается около 40 пассажиров.