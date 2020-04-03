Сезон навигации на остров Аэгна должен был начаться в мае

По словам вице-мэра Андрея Новикова, ситуация отслеживается оперативно, и точная дата возможного начала навигации будет назначена в ходе текущей ситуации.

«Из-за режима чрезвычайного положения мы не считаем целесообразным начинать сезон навигации в запланированную дату, - сказал вице-мэр Андрей Новиков. – Мы постоянно следим за ситуацией, и на основании полученной информации определим даты начала и завершения навигации».