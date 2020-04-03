Из 230 клиентов дома для лиц с особыми психическими потребностями заразились шестеро

Зараженные работники были отправлены на домашнее лечение, после чего стали выяснять, кто находился в непосредственном контакте с ними. Все отделение будет продезинфицировано, о клиентах продолжат заботиться, используя средства индивидуальной защиты и прочие меры безопасности. Заболевшие клиенты были помещены в отдельную комнату, чтобы уменьшить вероятность контакта с другими людьми.

В Sõmera Kodu живут люди с особыми психическими потребностями работоспособного возраста. «Учитывая, что Sõmera Kodu находится в эпицентре эпидемии, до сих пор мы использовали каждый день, чтобы подготовиться и реорганизовать работу, - сказала директор учреждения Терье Хансон. – Мы делаем все от нас зависящее, чтобы отложить заражение на как можно более отдаленное будущее, но было бы статистическим чудом, если бы нас это совсем обошло стороной».

Повседневные меры в Sõmera Kodu

С 13 марта во всех домах AS Hoolekandeteenused по решению правления введено чрезвычайное положение.

Ежедневно минимум трижды в день в домах проходит дезинфекция рук и поверхностей с помощью предусмотренных для этого средств, комнаты проветриваются. Социальные контакты сведены к минимуму, все питание происходит в домах, на месте.

Клиенты могут общаться с родственниками по телефону. Необходимые покупки в магазинах за них делают работники.

Приходя на работу, сотрудники переодеваются, на работе используются маски многократного пользования. При работе с зараженным клиентом используются очки и одноразовая защитная одежда (маска, халат, перчатки). Дома остались все работники, у которых были выявлены даже легкие симптомы простуды.

AS Hoolekandeteenused в условиях чрезвычайного положения

С 13 марта все отделения предприятия закрыты для посетителей. Работники используют одноразовые перчатки и маски многоразового пользования. Им даны четкие указания, как соблюдать правила гигиены и как их объяснять клиентам, проходят регулярные инфочасы.