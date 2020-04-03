Один из самых желанных работодателей Эстонии урезает зарплату своим сотрудникам

Эстонское представительство Playtech входит в международный концерн, который котируется на Лондонской бирже. Вчера исполнительный директор Playtech Мор Вайзер сообщил в YouTube, что, к сожалению, непростые времена требуют жертв, в связи с чем зарплату сотрудников его предприятия уменьшат до 1/5. Для тех, кто зарабатывает больше, в том числе для него самого, удар будет сильнее, чем для остальных. Тем не менее, зарплата не упадет ниже определенной границы.

Руководитель Playtech Estonia Иво Ласн подтвердил Postimees, что сокращения заплат не избежать. «Насколько, я, конечно, не могу сказать, но могу заверить, что нас это коснется в меньшей степени, скорее, сокращения будут символическими», - ответил директор на запрос журналистов.

У общественности сложилось впечатление, что кризис никак не затронул ИТ-сектор и технологические фирмы, но Ласн с этим не согласен. Например, значительная часть бизнеса Playtech — создание и поддержка программного обеспечения для спортивных ставок. «Но сейчас спортивные мероприятия не проводятся, и доходы этого подразделения равны нулю. Также на паузе подразделение, которое занимается программным обеспечением для игровых автоматов, так как большинство казино по всему миру закрыты», - пояснил он.

«Это не совсем так, что ИТ-сектор живет в своем пузыре и ничто на него не влияет», - подчеркивает Ласн. Как восприняли новость о снижении зарплаты сотрудники, которые привыкли к обратному? «Каждый по-разному. В то же время наши сотрудники понимают, что такие шаги необходимы, чтобы в долгосрочной перспективе наш бизнес был перспективным. Мы также сказали акционерам, что приостановим выплату дивидендов. Они вошли в наше положение», - сказал Ласн.

По словам Ласна, снижение зарплаты, как во многих других секторах и фирмах, носит временный характер. Рынки восстановятся, зарплата вырастет. «Сегодня никто точно не знает, как долго вирус у нас задержится и сколько продлится кризис. Мы делаем все от себя зависящее, чтобы ситуация улучшилась», - заключил директор.