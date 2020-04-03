Airbaltic отменяет до октября половину рейсов

Об этом BNS в пресс-релизе сообщил в пятницу исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс. По его словам, в настоящее время авиакомпания адаптирует сеть своих маршрутов и расписание полетов в соответствии с временным сокращением флота самолетов, чтобы возобновить регулярные полеты, когда этот кризис закончится.

«С учетом значительного влияния на спрос мы в настоящее время планируем возобновлять деятельность постепенно. В момент, когда это станет возможным, мы начнем с сокращенного количества самолетов, которые будут ежедневно обслуживать рейсы на самых популярных маршрутах. С каждой следующей неделей мы начнем использовать все больше самолетов, предлагая больше рейсов», - сказал Гаусс.

Кроме того, airBaltic приняла решение отложить начало полетов на новых маршрутах, запланированных на летний сезон 2020 года из всех трех стран Балтии, а также временно приостановить полеты на некоторых дополнительных маршрутах.

С забронировавшими билеты пассажирами, которых затронут эти изменения, авиакомпания свяжется лично, прислав электронное письмо и предложив альтернативные варианты путешествий. Новейшую информацию об изменениях в графике полетов можно найти на сайте airBaltic.