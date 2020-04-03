Британские больницы могут не выдержать наплыва пациентов. ФОТО: JAMES TYE/AFP

Британских врачей предупредили, что им, возможно, предстоит столкнуться с нелегким выбором при лечении тяжелых больных, заразившихся коронавирусом - кому из пациентов назначить терапию, которая может спасти их жизнь, а кого оставить без нее.

Британская ассоциация медиков в четверг выпустила новую редакцию рекомендаций по врачебной этике во время эпидемии Covid-19.

В рекомендациях нынешняя ситуация в британском здравоохранении называется беспрецедентной, однако, несмотря на все усилия медиков, британские больницы могут не выдержать наплыва пациентов, подчеркивается в документе.

Недавно британское правительство закупило несколько тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в комплексе с другими аппаратами поддержания жизнедеятельности понадобятся самым тяжелым больным, и, возможно, спасут им жизни.

Цунами пациентов

Медики регулярно принимают сложные решения в ходе своей работы, но в условиях пандемии им придется делать это гораздо чаще, говорится в рекомендациях. Зачастую выбирать придется, основываясь на том, какое лечение доступно.

Вот основные пункты рекомендаций медицинской ассоциации:

Все пациенты должны получать качественную медицинскую помощь, включая тех, кто находится на этапе проявления симптомов. Это касается и умирающих пациентов, которым должны облегчать смерть с помощью соответствующей терапии;

Несмотря на это, законно и этично расставлять приоритеты между пациентами. Это касается ситуаций, когда ресурсов на всех пациентов не хватает.

В этих случаях медиков призывают учесть следующие факторы:

Остроту болезни у того или иного пациента;

Наличие сопутствующих заболеваний;

Общее состояние организма и, в некоторых случаях, возраст.

Руководителям больниц и старшим врачам рекомендуют жестко ограничивать заполненность отделений интенсивной терапии, подключая к аппаратам ИВЛ только тяжелобольных.

Одна только коронавирусная инфекция не должна гарантировать приоритетного отношения, отмечают в ассоциации.

Пациентов, состояние которых будет недостаточно тяжелым для помещения в реанимацию, направлять туда не будут. При этом параметры, по которым будет решаться, может ли больной быть подключен к аппарату ИВЛ, будет определять менеджмент больниц.

Глава комитета ассоциации по этике Джон Чизхолм заявил: "Заголовки газет ясно дают понять: "цунами" пациентов с Covid-19 неотвратимо движется к больницам Лондона, а потом и всей Британии".

"Несмотря на героические усилия по увеличению доступности и сокращению спроса на медицинские услуги, возможна ситуация, при которой отделения интенсивной терапии захлестнет волна пациентов, и не будет хватать ни мест, ни вентиляторов, ни аппаратов ЭКМО (для насыщения крови кислородом - прим. Би-би-си)", - сказал он.

"Как знают все, кто работает с нами, рекомендации, хоть и необходимы, не являются попыткой решить эти чудовищно сложные этические вопросы, - добавил медик. - Рекомендации могут подсказать, как действовать в той или иной ситуации. Они не сделают выбор менее мучительным и не снимут моральной ответственности с тех, кто принимает решения".

Специалист по медицинской этике и адвокат Дэниэл Сокол комментирует рекомендации так: "Они подчеркивают проблемы и дилеммы, с которыми придется столкнуться врачам, однако на практике не все поймут, как их применять. У многих это может вызвать раздражение".