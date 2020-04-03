Eesti Post хочет резко повысить цены

В соответствии с согласованным с Департаментом конкуренции предложением, стоимость отправки внутригосударственных и международных стандартных писем в среднем вырастет на 36 процентов: международных макси-писем весом до 500 граммов - также на 36 процентов, от 500 граммов до килограмма - на 30 процентов, а от килограмма до двух - на 13,8 процента, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

По словам председателя правления Eesti Post Анси Арумеэла, за четыре года, когда цены в последний раз изменялись, расходы так сильно выросли, что цены надо повышать. «В течение этого времени постоянно повышались связанные с оказанием почтовых услуг расходы, например, расходы на зарплаты и топливо, которые составляют почти 80 процентов наших постоянных расходов», - сказал он.

Арумеэл отметил, что изменение расценок позволило бы также запрашивать у других стран справедливую цену за поступающие посылки и повысить зарплаты работникам почты.