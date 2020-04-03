Полтысячи полицейских переведены в резерв на удаленную работу

Департамент полиции и погранохраны отправил 500 сотрудников работать на дому, чтобы они оставались здоровыми на случай, если работающие на первой линии борьбы с коронавирусом коллеги заболеют или устанут и будут нуждаться в замене.
Из дома работники делают, например, контрольные звонки тем, кто находятся на карантине, также занимаются различной работой с документами, пишет rus.err.ee.
На данный момент в общей сложности у семи сотрудников полиции был диагностирован коронавирус.
На этой неделе полиция получила 100 000 защитных масок, которых хватит на неделю. На следующей неделе придут дополнительные маски.