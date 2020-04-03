Пт, 3.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд

Полтысячи полицейских переведены в резерв на удаленную работу

Полицейские следят за соблюдением правил.

ФОТО: Sander Ilvest

Департамент полиции и погранохраны отправил 500 сотрудников работать на дому, чтобы они оставались здоровыми на случай, если работающие на первой линии борьбы с коронавирусом коллеги заболеют или устанут и будут нуждаться в замене. 

Из дома работники делают, например, контрольные звонки тем, кто находятся на карантине, также занимаются различной работой с документами, пишет rus.err.ee.

На данный момент в общей сложности у семи сотрудников полиции был диагностирован коронавирус.

На этой неделе полиция получила 100 000 защитных масок, которых хватит на неделю. На следующей неделе придут дополнительные маски.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ