Министр Ааб рассказал, какие учреждения и сколько защитных масок получат

Вчера в Эстонию прибыли долгожданные защитные маски. Их уже начали распределять по различным учреждениям по уходу и здравоохранения, а также по государственным учреждениям и местным самамоуправлениям.
«Мы пытаемся действовать как можно быстрее, чтобы нужные средства индивидуальной защиты дошли до сотрудников на передовой по всей Эстонии. - сказал министр госуправления Яак Ааб. - В этом нам поможет Спасательный департамент. Через Спасательные центры в четырех регионах посылки дойдут до мест назначения».
По словам Ааба, прибывшие 2 апреля средства индивидуальной защиты пойдут в учреждения, где есть острая нехватка.
- 1,5 млн хирургических масок, из которых 672 000 маски поделят учреждения сферы здравоохранения, 500 000 масок — дома призрения и семейные врачи, 244 000 масок уйдут госучреждениям и местным самоуправлениям (к примеру, Силам обороны, Omnivа, пункты погранохраны и порты);
- 30 000 FFP2 респираторов разделят между собой семейные врачи, скорая помощь и учреждения по уходу;
- 20 000 халатов и 5000 пар защитных очков уйдут в учреждения здравоохранения;
- 500 000 пар перчаток поделят скорая помощь, дома по уходу и семейные врачи.
Также Юри Ратас вынес распоряжение в срочном порядке направить средства индивидуальной защиты на Сааремаа и Муху. На Муху отправят 1400 масок, на Сааремаа — 7400, плюс 500 пар очков и 1000 халатов. Их распределят между работниками волости и продавцами магазинов.
«Сейчас ситуация сложная. Мы должно непрерывно так сказать тушить пожары и в то же время организовывать запасы на длительный период. Благодаря поставке 2 апреля у всех на сегодняшний день есть критический запас. В ближайшие дни мы ждем новую партию средств защиты», - подтвердил Ааб.