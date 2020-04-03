Министр Ааб рассказал, какие учреждения и сколько защитных масок получат

«Мы пытаемся действовать как можно быстрее, чтобы нужные средства индивидуальной защиты дошли до сотрудников на передовой по всей Эстонии. - сказал министр госуправления Яак Ааб. - В этом нам поможет Спасательный департамент. Через Спасательные центры в четырех регионах посылки дойдут до мест назначения».

По словам Ааба, прибывшие 2 апреля средства индивидуальной защиты пойдут в учреждения, где есть острая нехватка.

1,5 млн хирургических масок, из которых 672 000 маски поделят учреждения сферы здравоохранения, 500 000 масок — дома призрения и семейные врачи, 244 000 масок уйдут госучреждениям и местным самоуправлениям (к примеру, Силам обороны, Omnivа, пункты погранохраны и порты);

30 000 FFP2 респираторов разделят между собой семейные врачи, скорая помощь и учреждения по уходу;

20 000 халатов и 5000 пар защитных очков уйдут в учреждения здравоохранения;

500 000 пар перчаток поделят скорая помощь, дома по уходу и семейные врачи.

Также Юри Ратас вынес распоряжение в срочном порядке направить средства индивидуальной защиты на Сааремаа и Муху. На Муху отправят 1400 масок, на Сааремаа — 7400, плюс 500 пар очков и 1000 халатов. Их распределят между работниками волости и продавцами магазинов.