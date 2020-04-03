Пт, 3.04.2020
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  • Фото: как соблюдают меры безопасности в торговых центрах и продуктовых магазинах Кристийне

Фото: как соблюдают меры безопасности в торговых центрах и продуктовых магазинах Кристийне

ФОТО: Управа Кристийне

Сегодня, 3 апреля, представители Управы Кристийне провели проверку исполнения правил чрезвычайного положения крупнейшими торговыми центрами и магазинами района. 

По словам участвовавшего в осмотре старейшины Кристийне Яануса Рийбе, в торговых центрах района предприняты все необходимые меры, чтобы гарантировать защиту людей в условиях антивирусного карантина.

«Наш главный сигнал горожанам остается прежним – по возможности оставайтесь дома. Если же имеется неизбежная необходимость отправиться в магазин, советую заранее составить список покупок, чтобы проведенное в магазине время оказалось максимально коротким, - порекомендовал Рийбе. - В ходе контроля выяснилось, что как ТЦ Kristiine Keskus, так и другие крупные торговые центры и более мелкие магазины выполняют распоряжения мэрии и правительства Эстонии. Возле входных дверей имеются средства для дезинфекции рук, тележки и корзины очищаются, клиенты могут взять одноразовые перчатки, а информация о мерах предосторожности размещена как на специальных наклейках на полу, на информационных экранах, так и звучит в объявлениях по внутреннему радио. Но все-таки наиболее безопасно и надежно сейчас оставаться дома».

ФОТО: Управа Кристийне

В четверг стало известно, что у одного из работников магазина сети Maxima на Нымме- теэ обнаружен коронавирус. На сегодня помещения магазина были продезинфицированы, весь коллектив отправлен на карантин, состояние здоровья работников было проверено, заболевших не выявлено, в магазине трудится новая временная команда.

ФОТО: Управа Кристийне

Управа Кристийне благодарит владельцев и работников магазинов за их вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

ФОТО: Управа Кристийне

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