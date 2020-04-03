Фото: как соблюдают меры безопасности в торговых центрах и продуктовых магазинах Кристийне

«Наш главный сигнал горожанам остается прежним – по возможности оставайтесь дома. Если же имеется неизбежная необходимость отправиться в магазин, советую заранее составить список покупок, чтобы проведенное в магазине время оказалось максимально коротким, - порекомендовал Рийбе. - В ходе контроля выяснилось, что как ТЦ Kristiine Keskus, так и другие крупные торговые центры и более мелкие магазины выполняют распоряжения мэрии и правительства Эстонии. Возле входных дверей имеются средства для дезинфекции рук, тележки и корзины очищаются, клиенты могут взять одноразовые перчатки, а информация о мерах предосторожности размещена как на специальных наклейках на полу, на информационных экранах, так и звучит в объявлениях по внутреннему радио. Но все-таки наиболее безопасно и надежно сейчас оставаться дома».