Пт, 3.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт

Внимание! Эти чистящие средства нельзя смешивать!

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ФОТО: Shutterstock

Существуют чистящие средства, комбинаций которых следует избегать: они могут причинить вред здоровью, предостерегает Kodustill.

Потребители думают, что в результате смешивания чистящих средств они приобретут еще большую активность, а значит, станут еще более действенными. Представьте, что многие из них содержат такие элементы таблицы Менделеева, соединения которых могут быть опасными. 

Отбеливатель и уксус

При соединении этих веществ выделяется газообразный хлор, который при малейшем контакте может вызвать сильное повреждение глаз и дыхательных путей. 

Перекись водорода и уксус

Перекись водорода также является одним из веществ, которые не подходят для домашних опытов. Соединение перекиси водорода и уксуса приводит к образованию пероксиуксусной кислоты, которая также раздражает глаза, кожу и дыхательные пути.

Источник: idealhome.co.uk.

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