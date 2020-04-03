Внимание! Эти чистящие средства нельзя смешивать!

Существуют чистящие средства, комбинаций которых следует избегать: они могут причинить вред здоровью, предостерегает Kodustill.
Потребители думают, что в результате смешивания чистящих средств они приобретут еще большую активность, а значит, станут еще более действенными. Представьте, что многие из них содержат такие элементы таблицы Менделеева, соединения которых могут быть опасными.
Отбеливатель и уксус
При соединении этих веществ выделяется газообразный хлор, который при малейшем контакте может вызвать сильное повреждение глаз и дыхательных путей.
Перекись водорода и уксус
Перекись водорода также является одним из веществ, которые не подходят для домашних опытов. Соединение перекиси водорода и уксуса приводит к образованию пероксиуксусной кислоты, которая также раздражает глаза, кожу и дыхательные пути.
Источник: idealhome.co.uk.