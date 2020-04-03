В Кохтла-Ярве арестован распространитель фентанила

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда 2 марта мужчина был арестован на два месяца.

При задержанииy него нашли и изъяли спрятанные в разных местах наркотики в большом количестве и 3840 евро.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Дмитрий Кабанов сказал, что к задержанию этого подозреваемого привела последовательная работа полиции.

"Собранные доказательства указывали на то, что 61-летний мужчина занимался незаконным распространением наркотиков в большом количество и преступным путем получал тысячи евро", - сказал Кабанов.

По словам прокурора по особо важным делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсена, он ходатайствовал о взятии мужчины под стражу в связи с тем, что преступления, связанные с оборотом наркотиков можно совершать и во время действия более легкой меры пресечения.

„Так как наркопреступления затрагивают, помимо конкретного правонарушителя, более широкий круг людей, то важно изолировать данного человека от общества“, - пояснил прокурор Айтсен.

Подозреваемый не наказывался ранее в уголовном порядке.