В России уже третий губернатор подал заявление об отставке после обращения Путина

Уже третий губернатор ушел в отставку в течение суток после второго обращение к нации президента РФ Владимира Путина, в котором он переложил всю ответственность на глав регионов за ситуацию с эпидемией коронавируса в России, пишет Newsru.
Глава Камчатского края Владимир Илюхин подал прошение об отставке по собственному желанию. Как сообщается на сайте пресс-службы регионального правительства, чиновник переходит на другую работу.
"Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил Владимир Илюхин. Он занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области. До 2011 года Илюхин был главным федеральным инспектором аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Солодова, занимавшего до сих пор пост председателя правительства Якутии. Об этом говорится в указе президента.
Глава заксобрания региона, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Валерий Раенко выразил надежду на то, что врио главы региона оперативно войдет в курс дел и направит все усилия на то, чтобы эпидемиологическая обстановка на Камчатке не осложнялась и не создавала массовую угрозу здоровью населения. На сегодняшний день на территории региона нет зарегистрированных случаев коронавируса.
В регионе заявили, что отставка губернатора Илюхин не связана с ситуацией по борьбе с пандемией коронавируса, а в администрации президента, как пишет РБК, отметили, что Илюхина давно собирались отправить в отставку по причине низких рейтингов.
Но то, что менее чем через сутки после выступления Путина в отставку ушли уже три губернатора, очень показательно. Это говорит о том, что на местах негативно восприняли неготовность федерального центра оказывать реальные меры поддержки регионам и само решение президента переложить всю ответственность за ситуацию с эпидемией коронавируса на местные власти.
В четверг, 2 апреля, со своих постов ушли глава Республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Одной из причин отставок в Архангельской области и Коми назывались недостатки работы в части сдерживания коронавируса. Орлов, возглавлявший область с 2012 года, в последнее время также подвергался критике за строительство мусорного полигона в районе станции Шиес и входил в число наиболее проблемных глав регионов, и его отставку прочили еще в прошлом году.
Глава Коми Сергей Гапликов ушел в отставку на фоне вспышки коронавируса в больнице Сыктывкара. 1 марта в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара было выявлено 53 случая заражения SARS-CoV-2. Коми сразу вошла в число региональных лидеров по числу инфицированных после Санкт-Петербурга и Московской области. Новым главой Коми стал бывший замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба, ранее возглавлявший Федеральное медико-биологическое агентство.
Произошли перестановки и в Ненецком автономном округе - его руководитель Александр Цыбульский был назначен временным главой Архангельской области вместо Игоря Орлова. В свою очередь, Ненецкий округ вместо Цыбульского возглавил его бывший заместитель Юрий Бездудный.
Президент и правительство отказываются официально вводить в России карантин, не объявляют чрезвычайное положение, при котором за все последствия придется отвечать главе государства. А президенту Владимиру Путину совсем не нужны падения рейтинга из-за эпидемии.
Как отмечает политолог Владимир Гельман, "российский режим слишком зависим от уровня массовой поддержки и справедливо опасается, что внешний шок может стать катализатором массового запроса на смену режима. Отсюда стремление переложить ответственность за введение непопулярных мер с президента на правительство и на региональных руководителей. Но сыграть в плохого и хорошего полицейского все равно не получится, и стихийная децентрализация "зарегулированного государства" на фоне недостойного правления лишь усугубляет проблемы..."
Политолог Кирилл Рогов напоминает, что в России "губернаторы такие же чиновники-винтики, у них нет ни ресурсов, ни реальной легитимности, ни даже контроля над силовым аппаратом. Они не могут помочь медикам (нет ресурсов). Не могут помочь населению. Не могут отменить налоги. Вся их самостоятельность в том, чтобы объяснять населению мудрость и правильность введения "нерабочего месяца". Последние 7 лет были потрачены на то, чтобы выстроить эту "губернаторскую фиктивность". Попробуй теперь превратить ее в эффективность".