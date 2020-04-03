В России уже третий губернатор подал заявление об отставке после обращения Путина

Глава Камчатского края Владимир Илюхин подал прошение об отставке по собственному желанию. Как сообщается на сайте пресс-службы регионального правительства, чиновник переходит на другую работу.

"Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил Владимир Илюхин. Он занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области. До 2011 года Илюхин был главным федеральным инспектором аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Солодова, занимавшего до сих пор пост председателя правительства Якутии. Об этом говорится в указе президента.

Глава заксобрания региона, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Валерий Раенко выразил надежду на то, что врио главы региона оперативно войдет в курс дел и направит все усилия на то, чтобы эпидемиологическая обстановка на Камчатке не осложнялась и не создавала массовую угрозу здоровью населения. На сегодняшний день на территории региона нет зарегистрированных случаев коронавируса.

В регионе заявили, что отставка губернатора Илюхин не связана с ситуацией по борьбе с пандемией коронавируса, а в администрации президента, как пишет РБК, отметили, что Илюхина давно собирались отправить в отставку по причине низких рейтингов.

Но то, что менее чем через сутки после выступления Путина в отставку ушли уже три губернатора, очень показательно. Это говорит о том, что на местах негативно восприняли неготовность федерального центра оказывать реальные меры поддержки регионам и само решение президента переложить всю ответственность за ситуацию с эпидемией коронавируса на местные власти.

В четверг, 2 апреля, со своих постов ушли глава Республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Одной из причин отставок в Архангельской области и Коми назывались недостатки работы в части сдерживания коронавируса. Орлов, возглавлявший область с 2012 года, в последнее время также подвергался критике за строительство мусорного полигона в районе станции Шиес и входил в число наиболее проблемных глав регионов, и его отставку прочили еще в прошлом году.

Глава Коми Сергей Гапликов ушел в отставку на фоне вспышки коронавируса в больнице Сыктывкара. 1 марта в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара было выявлено 53 случая заражения SARS-CoV-2. Коми сразу вошла в число региональных лидеров по числу инфицированных после Санкт-Петербурга и Московской области. Новым главой Коми стал бывший замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба, ранее возглавлявший Федеральное медико-биологическое агентство.

Произошли перестановки и в Ненецком автономном округе - его руководитель Александр Цыбульский был назначен временным главой Архангельской области вместо Игоря Орлова. В свою очередь, Ненецкий округ вместо Цыбульского возглавил его бывший заместитель Юрий Бездудный.

Президент и правительство отказываются официально вводить в России карантин, не объявляют чрезвычайное положение, при котором за все последствия придется отвечать главе государства. А президенту Владимиру Путину совсем не нужны падения рейтинга из-за эпидемии.

Как отмечает политолог Владимир Гельман, "российский режим слишком зависим от уровня массовой поддержки и справедливо опасается, что внешний шок может стать катализатором массового запроса на смену режима. Отсюда стремление переложить ответственность за введение непопулярных мер с президента на правительство и на региональных руководителей. Но сыграть в плохого и хорошего полицейского все равно не получится, и стихийная децентрализация "зарегулированного государства" на фоне недостойного правления лишь усугубляет проблемы..."