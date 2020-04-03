Коронавирус выявлен в семнадцати домах призрения

Postimees спросил у Министерства социальных дел список домов по уходу и призрения, в которых на данный момент зарегистрированы случаи COVID-19.
На данный момент их 17, то есть около десяти процентов от общего числа таких учреждений. Поскольку все учреждения постоянно тестируются, можно опасаться, что список станет длиннее.
Заведующая политикой услуг и пособий местных самоуправлений в Министерстве социальных дел и руководитель попечительства в кризисном штабе Департамента здоровья Трийн Рааг сказала, что вирус попадет в дома призрения и это неизбежно.
«Дома призрения — это часть общества. Если в уезде уже широкое распространение COVID, то он каким-либо способом попадет в учреждение», - отметила Рааг.
Дома призрения, где уже выявлен по крайней мере один случай заражения коронавирусом:
- Ируский попечительский дом
- Центр опеки Алутагузе
- Дом призрения Таммисте
- Дом призрения Курессаареской больницы
- Дом призрения Нарвского центра соцработы
- Центр попечения Паункюла
- Дом призрения «Сааремаский вальс»
- Приют для престарелых Локса
- Южно-Эстонский Центр опеки
- Центр опеки Муху
- Приют Халинга
- Südamekodud
- Мульги Хяэрбер
- Sõmera Kodu на Сааремаа
- Südamekodu в Вярска
- Дом призрения Козе
- Социальный дом Табивере
Рааг назвала несколько причин, как вирус попадает в дома опеки. Как правило, через работников, также постояльцы выходят за пределы учреждений, к примеру, в магазин. Третья причина — запрет на посещение не соблюдается. Одним из методов, как можно предотвратить попадание вируса в дом призрения — временно разместить работников жить внутри.
«Это, конечно, не будет обязательной мерой, поскольку у работников есть семьи, о которых нужно заботиться», - сказала Рааг.
Еще одна опасность, по словам Рааг, - некоторые симптомы могут остаться незамеченными, поскольку у постояльцев домов призрения уже есть хронические заболевания. Всего в Эстонии услуги по опеки предлагают 180 учреждений. К ним добавляются дома для лиц с особыми психическими потребностями, то есть всего круглосуточную услугу по уходу предлагают более 200 мест.
Также после обеда сегодня был протестированы люди в домае для лиц с особыми психическими потребностями Sõmera Kodu. Из 230 постояльцев заражены шесть, а из 88 работников — трое. Ни у кого из зараженных нет симптомов.