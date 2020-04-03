Коронавирус выявлен в семнадцати домах призрения

На данный момент их 17, то есть около десяти процентов от общего числа таких учреждений. Поскольку все учреждения постоянно тестируются, можно опасаться, что список станет длиннее.

Заведующая политикой услуг и пособий местных самоуправлений в Министерстве социальных дел и руководитель попечительства в кризисном штабе Департамента здоровья Трийн Рааг сказала, что вирус попадет в дома призрения и это неизбежно.

«Дома призрения — это часть общества. Если в уезде уже широкое распространение COVID, то он каким-либо способом попадет в учреждение», - отметила Рааг.

Дома призрения, где уже выявлен по крайней мере один случай заражения коронавирусом:

Ируский попечительский дом

Центр опеки Алутагузе

Дом призрения Таммисте

Дом призрения Курессаареской больницы

Дом призрения Нарвского центра соцработы

Центр попечения Паункюла

Дом призрения «Сааремаский вальс»

Приют для престарелых Локса

Южно-Эстонский Центр опеки

Центр опеки Муху

Приют Халинга

Südamekodud

Мульги Хяэрбер

Sõmera Kodu на Сааремаа

Südamekodu в Вярска

Дом призрения Козе

Социальный дом Табивере

Рааг назвала несколько причин, как вирус попадает в дома опеки. Как правило, через работников, также постояльцы выходят за пределы учреждений, к примеру, в магазин. Третья причина — запрет на посещение не соблюдается. Одним из методов, как можно предотвратить попадание вируса в дом призрения — временно разместить работников жить внутри.

«Это, конечно, не будет обязательной мерой, поскольку у работников есть семьи, о которых нужно заботиться», - сказала Рааг.

Еще одна опасность, по словам Рааг, - некоторые симптомы могут остаться незамеченными, поскольку у постояльцев домов призрения уже есть хронические заболевания. Всего в Эстонии услуги по опеки предлагают 180 учреждений. К ним добавляются дома для лиц с особыми психическими потребностями, то есть всего круглосуточную услугу по уходу предлагают более 200 мест.