Пт, 3.04.2020
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Коронавирус выявлен в семнадцати домах призрения

Дом призрения. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saaarm

Postimees спросил у Министерства социальных дел список домов по уходу и призрения, в которых на данный момент зарегистрированы случаи COVID-19.

На данный момент их 17, то есть около десяти процентов от общего числа таких учреждений. Поскольку все учреждения постоянно тестируются, можно опасаться, что список станет длиннее.  

Заведующая политикой услуг и пособий местных самоуправлений в Министерстве социальных дел и руководитель попечительства в кризисном штабе Департамента здоровья Трийн Рааг сказала, что вирус попадет в дома призрения и это неизбежно.

«Дома призрения — это часть общества. Если в уезде уже широкое распространение COVID, то он каким-либо способом попадет в учреждение», - отметила Рааг.

Дома призрения, где уже выявлен по крайней мере один случай заражения коронавирусом:

  • Ируский попечительский дом
  • Центр опеки Алутагузе
  • Дом призрения Таммисте
  • Дом призрения Курессаареской больницы
  • Дом призрения Нарвского центра соцработы
  • Центр попечения Паункюла
  • Дом призрения «Сааремаский вальс»
  • Приют для престарелых Локса
  • Южно-Эстонский Центр опеки
  • Центр опеки Муху
  • Приют Халинга
  • Südamekodud
  • Мульги Хяэрбер
  • Sõmera Kodu на Сааремаа
  • Südamekodu в Вярска
  • Дом призрения Козе
  • Социальный дом Табивере

Рааг назвала несколько причин, как вирус попадает в дома опеки. Как правило, через работников, также постояльцы выходят за пределы учреждений, к примеру, в магазин. Третья причина — запрет на посещение не соблюдается. Одним из методов, как можно предотвратить попадание вируса в дом призрения — временно разместить работников жить внутри.

«Это, конечно, не будет обязательной мерой, поскольку у работников есть семьи, о которых нужно заботиться», - сказала Рааг.

Еще одна опасность, по словам Рааг, - некоторые симптомы могут остаться незамеченными, поскольку у постояльцев домов призрения уже есть хронические заболевания. Всего в Эстонии услуги по опеки предлагают 180 учреждений. К ним добавляются дома для лиц с особыми психическими потребностями, то есть всего круглосуточную услугу по уходу предлагают более 200 мест.

Также после обеда сегодня был протестированы люди в домае для лиц с особыми психическими потребностями Sõmera Kodu. Из 230 постояльцев заражены шесть, а из 88 работников — трое. Ни у кого из зараженных нет симптомов.

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