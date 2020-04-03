«Ажиотаж больше, чем перед Рождеством»: парковки продуктовых магазинов забиты машинами

«Отправился в продуктовый магазин и доехал до парковки Selver. Там было хуже, чем в рождественское время: 40-50 автомобилей», - написал в редакцию Saarte Hääl велогонщик Михкель Ряйм. .

По его словам, такое поведение не нормально и кажется, что люди не могут понять, что такое разумное поведение. Такими темпами скоро ограничат и походы в магазин. «Я в тот магазин не пошел. Не стал рисковать», - отметил Ряйм.