Пт, 3.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «Ажиотаж больше, чем перед Рождеством»: парковки продуктовых магазинов забиты машинами

«Ажиотаж больше, чем перед Рождеством»: парковки продуктовых магазинов забиты машинами
И это эпицентр заражения!

Атмосфера, царящая на парковках торговых центров Курессааре, никак не свидетельствует о выполнении рекомендации оставаться дома.

«Отправился в продуктовый магазин и доехал до парковки Selver. Там было хуже, чем в рождественское время: 40-50 автомобилей», - написал в редакцию Saarte Hääl велогонщик Михкель Ряйм. .

ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl

По его словам, такое поведение не нормально и кажется, что люди не могут понять, что такое разумное поведение. Такими темпами скоро ограничат и походы в магазин. «Я в тот магазин не пошел. Не стал рисковать», - отметил Ряйм.

Saarte Hääl проверил ситуацию и действительно на парковках нескольких магазинов царила атмосфера, которую можно было наблюдать и до введения чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ