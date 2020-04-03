Соцработники смогут заказывать лекарства своим подопечным с доставкой на дом

«Услуга ухода на дому предоставляется людям с ограниченными возможностями, пожилым, имеющим сложности с прожиточным минимумом семьям с детьми. Цель услуги – помочь человеку или семье в ситуации, когда из-за проблем со здоровьем или способностью действовать, невозможно справляться без помощи других людей. Таких людей в Таллинне более тысячи», - сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

Новый способ позволяет обеспечить помощь в безопасном приобретении лекарств наиболее нуждающимся жителям города и снижает количество прямых контактов для клиентов, пользующихся услугой ухода на дому.

Система проста – социальный работник передает аптеке заказ, в котором указаны необходимые его подопечному лекарства. После комплектации курьер доставляет препараты клиенту на дом. Доставка бесконтактная - это значит, что необходимое подтверждение личности осуществляется дистанционно.

«В условиях, когда так же, как и в интернет-магазинах, стремительно возросло количество заказов и в электронных аптеках, а посещение общественных мест настоятельно не рекомендуется, возможность доставки лекарств для получающих услугу ухода на дому клиентов является жизненно важной, - сказала Бешкина. - До этого момента социальные работники покупали лекарства для своих подопечных в аптеках и приносили их на дом. Однако использование курьерской доставки делает процесс бесконтактным, следовательно – безопасным».

По большей части люди, пользующиеся услугой ухода на дому, не могут выйти из квартиры, они одиноки или имеют недостатки здоровья, и без помощи не в состоянии справляться с повседневной жизнью. Предлагаемая услуга защищает здоровье соцработников, тем самым лучше защищены и их клиенты.

«Поскольку сейчас наши работники не должны ходить в аптеки в прежних объемах, снижается число их прямых контактов, уменьшается риск прямого заражения. Тем самым мы прежде всего бережем здоровье получающих социальную помощь клиентов, - пояснила Бетина Бешкина. – У многих из наших социальных работников имеются планшеты. А сотрудничество с Südameapteek дает возможность заказать лекарства даже тем, кто интернетом не пользуется, например, пожилым людям».

Аптека выписывает клиентам счет за лекарства либо на бумаге, либо отправляет его по электронной почте. В случае, если клиент по каким-либо причинам не в состоянии совершить банковский перевод дома, аптека может перенаправить счет на электронную почту кого-то из близких, кто может помочь с оплатой. Если у клиента нет близких, которые могли бы помочь, оплатой занимается координационное учреждение, а взаиморасчет с клиентом осуществляется позже.

Услуга на платной основе доступна также и временно нуждающимся в помощи, например тем, кто находится в обязательном карантине.