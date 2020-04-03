Врач: реальное число заболевших в Эстонии может достигать 10 000

«По моему мнению мы идем нога в ногу с Исландией — пути заражения и начала распространения одинаковы. Но наша система менее сильная, поэтому можно предположить, что у нас распространенность (в Исландии тоже не всех тестируют!) в 5-10 раз выше, чем официально зарегистрированных, - говорит Пунаб. - Это, к счастью, может означать, что тяжелых случаев заболевания может быть меньше, чем предполагалось ранее. Это также означает, что у нас на сегодняшний день заражены минимально 4000 человек, учитывая Сааремаа и то, что в Ида-Вирумаа мало тестируют, то осмелюсь предположить, что число зараженных в стране около 10 тысяч».