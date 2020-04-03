Уличный опрос ⟩ Жители Силламяэ черпают всю информацию из русскоязычных СМИ Эстонии

Жители Силламяэ считают, что они хорошо осведомлены о действующих правилах чрезвычайного положения. На улице можно увидеть, что люди соблюдают дистанцию в два метра, а гуляют максимум вдвоем. В то же время маски жители города носят чаще, чем в Таллинне, а в магазинах установлены средства для дезинфекции, которыми покупатели активно пользуются.