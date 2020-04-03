Пт, 3.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Жители Силламяэ черпают всю информацию из русскоязычных СМИ Эстонии
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Уличный опрос ⟩ Жители Силламяэ черпают всю информацию из русскоязычных СМИ Эстонии

Жители Силламяэ получают информацию о коронавирусе и о чрезвычайном положении из русскоязычных медиаканалов, в большинстве своем из Postimees, Delfi и ERR.

Жители Силламяэ считают, что они хорошо осведомлены о действующих правилах чрезвычайного положения. На улице можно увидеть, что люди соблюдают дистанцию в два метра, а гуляют максимум вдвоем. В то же время маски жители города носят чаще, чем в Таллинне, а в магазинах установлены средства для дезинфекции, которыми покупатели активно пользуются.

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