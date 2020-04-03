Еврокомиссия освободила импорт медоборудования от таможенных пошлин и налога с оборота

Как сообщила Комиссия, это позволит проще в финансовом отношении закупать необходимое медицинское оборудование для врачей, медсестер и пациентов. Мера распространяется на маски и средства защиты, а также тестовые комплекты, дыхательные аппараты и другие медицинские устройства, мера будет действовать в течение шести месяцев и может быть продлена дополнительно.

«В нынешней чрезвычайной ситуации жизненно важно, чтобы медицинские средства и оборудование поступали быстро туда, где в них нуждаются. Освободив импортируемые из третьих стран такие товары от таможенных пошлин и налога с оборота, Европейская комиссия поможет сделать их более доступными», - сказал комиссар по экономике Паоло Джентилони.

«Сегодня я хотел бы еще раз выразить свое глубокое уважение и благодарность медицинским работникам по всей Европе. Сегодняшние действия должны помочь им получить оборудование, необходимое для их защиты и для спасения жизней», - добавил Джентилони.

20 марта Комиссия призвала все государства-члены и Соединенное Королевство предоставить ходатайства об отказе от таможенных пошлин и налога с оборота на импорт средств защиты и иного медоборудования из третьих стран. Все государства-члены и Соединенное Королевство сделали это. Решение вступит в силу задним числом с 30 января.