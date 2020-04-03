В аптеках Эстонии снова появятся маски: в воскресенье прибудет новая партия

В воскресенье в результате сотрудничества компаний Magnum и Semetron в Эстонию прибудет крупнейшая на сегодняшний день партия средств индивидуальной защиты - в общей сложности три миллиона хирургических масок.
Маски будут доставлены в Эстонию в результате тесного сотрудничества фирмы оптовой продажи лекарств Magnum и крупнейшего предприятия по поставкам медтехники Semetron крупнейшая на сегодняшний день поставка средств индивидуальной защиты, в общей сложности три миллиона хирургических масок, прибудет в Эстонию в воскресенье. Предприятия благодарят за большую помощь Министерство иностранных дел.
Миллион масок направляется эстонскому государству, чтобы помочь учреждениям, действующим на переднем крае борьбы с коронавирусом.
Возможно, этого количества хватит и для работников полиции и для спасателей, для домов престарелых и больниц. Два миллиона масок отправляются в аптеки в розничную продажу, а часть будет распределена между предприятиями в качестве благотворительности.