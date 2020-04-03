В аптеках Эстонии снова появятся маски: в воскресенье прибудет новая партия

Маски будут доставлены в Эстонию в результате тесного сотрудничества фирмы оптовой продажи лекарств Magnum и крупнейшего предприятия по поставкам медтехники Semetron крупнейшая на сегодняшний день поставка средств индивидуальной защиты, в общей сложности три миллиона хирургических масок, прибудет в Эстонию в воскресенье. Предприятия благодарят за большую помощь Министерство иностранных дел.

Миллион масок направляется эстонскому государству, чтобы помочь учреждениям, действующим на переднем крае борьбы с коронавирусом.