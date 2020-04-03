Пт, 3.04.2020
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Хельсинки готовится: во дворе больницы появились рефрижераторы для трупов

Скорая помощь, Финляндия.

ФОТО: Janne Nousiainen/AFP

Холодильные контейнеры могут понадобиться в будущем для временного хранения тел людей, скончавшихся от коронавируса, пишет Yle.

Во дворе больницы Лааксо в Хельсинки появились рефрижераторы, в которых можно временно хранить трупы.

Главный врач больницы Лаура Пиккарайнен подтвердила Yle информацию о предназначении холодильных контейнеров.

По ее словам, рефрижераторы являются частью плана подготовки: врачи ожидают, что из-за коронавирусной эпидемии умерших будет больше, нежели обычно.

Помимо больницы Лааксо такие же временные хранилища будут и при больнице Малми. В рефрижераторах в Лааксо можно хранить до 90 трупов, в Малми - 45.

Контейнеры пока пустуют. Пиккарайнен отказалась комментировать вопрос о том, насколько должна повыситься смертность, чтобы их начали использовать.

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