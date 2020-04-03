Пять работников Клиники ТУ заражены коронавирусом

По словам пресс-секретаря клиники Хелен Каю, есть основание верить, что ни один работник с положительным тестом на коронавирус не заболел на рабочем месте.

В Курессаареской больнице на сегодняшний день заражены 67 сотрудников. В Пярнуской больнице - десяток сотрудников. Всего в Эстонии сделаны 18 290 тестов на коронавирус, 961 проба оказалась положительной, то есть почти пять процентов.