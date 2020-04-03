В связи с эпидемией Office 365 станет бесплатным для всех НКО

По словам Microsoft, современные технологии играют большую роль в борьбе с пандемией, так как возможность работы из дома обеспечивает людям экономическую защищенность и позволяет продолжать заниматься важными делами. Именно поэтому Microsoft желает поддержать некоммерческие организации (НКО), которые в свою очередь существуют, чтобы помогать людям.

Для получения доступа к бесплатным программам следует зарегистрировать некоммерческое объединение здесь, а затем отправить запрос на электронную почту TSITeamsForAll@microsoft.com.