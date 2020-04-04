Чрезвычайное сообщение ⟩ В домах по уходу будет введен более строгий порядок

Людям, находящимся на круглосуточном попечении и специальном попечении запрещено покидать территорию дома по уходу до окончания действия чрезвычайного положения. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Из дома по уходу может вернуться домой только человек, не имеющий симптомов заболевания, который понимает, что не сможет туда вернуться до окончания чрезвычайного положения.

Дом по уходу должен обеспечить изоляцию заразившегося COVID-19 и близко контактировавших с ним людей. Запрещены любые контакты с другими людьми за исключением персонала дома по уходу и медицинских работников.