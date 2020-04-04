МВД Эстонии выплатит руководителям внушительные премии

В то время, когда вся Эстония борется с падающей экономикой и работодатели вынуждены сокращать работников и значительно урезать их зарплаты, Министерство внутренних дел выплачивает руководителям своих подведомственных учреждений внушительную премию, пишет Postimees.
Так, в открытом регистре документов Министерства внутренних дел можно найти подписанные 31 марта министром внутренних дел Мартом Хельме (EKRE) приказы, согласно которым за результативную работу назначаются премии на общую сумму в 10 900 евро.
Премии получат гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, ректор Академии МВД Марек Линк и директор Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел Рагнер Паэвере.
Гендиректору Спасательного департамента Куно Таммеару министерство выплатит разовую премию в 3300 евро за достижение поставленных перед департаментом результативных показателей и за презентацию Спасательного департамента в качестве работодателя мечты.
Вклад гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера в обеспечение внутренней безопасности министерство оценивает в 2400 евро.
2300 евро выплатят ректору Академии МВД Мареку Линку успешное прохождение институциональной аккредитации и 2900 евро предусмотрено для директора Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел Рагнера Паэвере за выполнение важных ИТ-разработок.
По данным МВД, премии назначены за результаты работы за прошлой год.
«В начале года канцлер провел результативно-развивающие беседы с руководителями учреждений, которые были завершены к концу февраля. Рабочий процесс назначения премий был начат в марте. Поскольку это было сделано непосредственно перед началом чрезвычайного положения, рабочий процесс был приостановлен. Из-за длительного производства приказы удалось подписать только 31 марта», - объяснила ход назначения премий советник по коммуникациям Министерства внутренних дел Марие Кукк.