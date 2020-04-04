МВД Эстонии выплатит руководителям внушительные премии

Так, в открытом регистре документов Министерства внутренних дел можно найти подписанные 31 марта министром внутренних дел Мартом Хельме (EKRE) приказы, согласно которым за результативную работу назначаются премии на общую сумму в 10 900 евро.

Премии получат гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару, гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, ректор Академии МВД Марек Линк и директор Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел Рагнер Паэвере.

Гендиректору Спасательного департамента Куно Таммеару министерство выплатит разовую премию в 3300 евро за достижение поставленных перед департаментом результативных показателей и за презентацию Спасательного департамента в качестве работодателя мечты.

Вклад гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера в обеспечение внутренней безопасности министерство оценивает в 2400 евро.

2300 евро выплатят ректору Академии МВД Мареку Линку успешное прохождение институциональной аккредитации и 2900 евро предусмотрено для директора Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел Рагнера Паэвере за выполнение важных ИТ-разработок.

По данным МВД, премии назначены за результаты работы за прошлой год.