Swedbank обратился к своим клиентам: соблюдайте осторожность

Мошенники могут воспользоваться возникшей в стране ситуацией. «Люди по-прежнему должны заниматься банковскими операциями сами или обращаться за помощью к очень надежным близким людям. Мы видели, как слишком легкомысленное знакомство оборачивалось для клиента попыткой активировать его новую банковскую карточку или заставить приостановить вклад, чтобы деньги стали доступны на счете, – сказал руководитель отдела управления рисками Swedbank Рауль Вахтра. – Также были случаи, когда клиент, не чувствуя подвоха, приходил в банковскую контору чтобы оформить генеральную доверенность так называемым благотворителям или неожиданно объявившимся родственникам».

Со своей стороны, банк делает все возможное, чтобы уберечь клиентов от мошенничества, но, прежде всего, он призывает самих людей быть очень внимательными. «Мы напоминаем, что клиенты не должны передавать свою банковскую карточку и PIN-коды незнакомым людям или предоставлять им доступ к интернет-банку. Кроме того, не делитесь личной информацией с незнакомыми людьми и не поддавайтесь на их уговоры воспользоваться всевозможными услугами», - призывает банк.

Если произошло что-то подозрительное, клиентам следует связаться со своим домашним банком. Клиенты Swedbank могут позвонить в круглосуточную службу поддержки по номеру 6 310 310.