Эстонские нотариусы: по видеомосту можно продать квартиру, а вот жениться - нет

«Проект дистанционного заверения оказался успешным. По состоянию на начало апреля, т.е. за два месяца существования такой возможности, посредством дистанционного заверения оформлено уже около 100 нотариальных актов», – сказал министр юстиции Райво Аэг.

«Принимая во внимание возможности нотариусов и потребности клиентов в большем количестве нотариальных актов, мы намерены предоставить нотариусам возможность проводить все официальные процедуры путем дистанционного заверения и снять ограничения на совершение процедур за пределами иностранных представительств. Функционирование государства должно быть обеспечено и в нынешней чрезвычайной ситуации, когда также необходимо совершать сделки и их нотариально заверять. Изменение на это и направлено», – подчеркнул Аэг.

Дистанционного заверения можно требовать от любого нотариуса, для этого не обязательно обращаться к нотариусу, работающему в данном регионе.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон первоначально дистанционное заверение планировалось испытывать в рамках пилотного проекта: «Круг услуг, которые оказываются дистанционно, мы хотели расширять постепенно, но из-за чрезвычайной ситуации, а также для того, чтобы не причинять вреда здоровью ни клиентов, ни нотариусов, оказалось необходимым более быстрое расширение спектра предлагаемых услуг».

Дистанционный нотариальный акт – это такой же акт, как и в нотариальном бюро. Единственное отличие в том, что нотариус и сторона не находятся в одном помещении, общение происходит посредством видеомоста, а документы подписываются дигитально.

«Важно отметить, что это возможность, а не обязанность, – пояснил Аэг. – Ни нотариус, ни сторона нотариального акта не может обязать кого-либо на проведение дистанционной процедуры. Каждый имеет право требовать встречи в нотариальном бюро».

В случае малейшего сомнения или технической неполадки система позволяет незамедлительно остановить процедуру. «Если, допустим, из-за плохого интернета видеосвязь прерывается или ее качество недостаточно для надежного установления личности и воли человека, разумеется, такая процедура должна быть прекращена. Нотариус также может прекратить процедуру, если в ходе нее он понимает, что у человека недостаточно компьютерной грамотности, для проведения всех действий – от открытия видеомоста до заверения цифровой подписью. Нотариус отказывается от акта, если у него есть подозрения на злоупотребление доверчивостью стороны договора или на то, что на нее оказывается давление для заключения сделки против ее воли. Этот принцип действует как в бюро, так и при дистанционном заверении», – подчеркнула председатель Нотариальной палаты.

Посредством дистанционного заверения невозможно заключать и расторгать браки, а также вносить записи о заключении и расторжении брака.

До сих пор дистанционное заверение было доступно в представительствах Эстонии в Брюсселе, Стокгольме и Риге, услуга была в процессе запуска в Хельсинки. Также таким образом можно было совершать сделки с долями паевого товарищества, оформлять доверенности, подавать заявления на заключение и расторжение брака, оформлять завещания. Допускалась также уступка вещных прав, аннулирование и уступка коммерческого залога.

Как оформить дистанционное нотариальное заверение Предварительно нужно непосредственно или через среду самообслуживания notar.ee договориться с нотариусом о дистанционной процедуре и времени ее проведения.

Условием дистанционного заверения является наличие у клиента компьютера с веб-камерой и микрофоном, ID-карты с кардридером или Mobiil-ID, а также возможности использования их для цифровой подписи.

Дистанционное заверение осуществляется только через браузер Google Chrome, скорость соединения должна позволять видеосвязь.

Для проведения процедуры необходимо войти на сайте notar.ee в раздел самообслуживания.