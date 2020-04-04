Данные о недвижимости Валентины Терешковой вдруг стали секретными

В декларации Терешковой за 2018 год указан земельный участок площадью около 1400 квадратных метров, 693-метровый дом, а также три квартиры. По данным журналистов, одна из этих квартир, площадь которой составляет 171,2 м2, находится в Гранатном переулке в Москве. Речь идет о квартире в так называемом спецдоме N3, который в конце 70-х построили лично для Брежнева. В этом доме жили дочь генсека Галина, Константин Черненко, Михаил Горбачев и другие государственные деятели. Стоимость квартиры, которая принадлежит Терешковой на праве совместной собственности, составляет около 200 млн рублей.

Если раньше информация о собственниках этой квартиры была доступна, то теперь эти сведения засекречены. При этом в публикации отмечается, что спецдом сейчас контролирует Федеральная служба охраны (ФСО).

Данные о недвижимости первой женщины, официально попросившей Путина обнулить его президентские сроки, оказались скрыты https://t.co/JC7XcPGsnK pic.twitter.com/PR1cGGMdN4 — Газета «Собеседник» / Sobesednik.ru (@Sobesednik) March 12, 2020

В ответ на критику своей инициативы Терешкова заявила, что люди, недовольные поправкой о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию. "Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить", - сказала она журналистам.

До этого она сообщила, что предложение об обнулении сроков выражает не ее личное мнение и не мнение неких "политических кругов". "Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!" – объяснила депутат.