Cуд начал в отношении погрязшего в долгах центра Т1 процедуру санации

Харьюский окружной суд начал производство о санации владеющей торговым центром T1 Mall of Tallinn компании Tallinna Moekombinaat с целью преодоления трудностей с оплатой и реорганизации долгового бремени. Компания имеет просроченные обязательства на сумму 7 миллионов евро, пишет Postimees.
Tallinna Moekombinaat (TMK) должен до 2 июня представить в суд для утверждения план санации, где будут опредедены меры по реорганизации, в том числе влияние санации на кредиторов, сообщила компания Pro Kapital Grupp фондовой бирже.
План реорганизации должны голосованием одобрить кредиторы, окончательный план утверждается судом. Инициирование и проозводство по санации не влияют на обычную экономическую деятельность торгового центра или его арендаторов и партнеров, т.е. с завершением чрезвычайного положения торговый центр останется открытым, и деятельность продолжится, как и прежде.
Целью реорганизации является обеспечение продолжения повседневной деятельности центра Т1, защита прав и интересов инвесторов, сотрудников, кредиторов и партнеров по сотрудничеству. Реорганизация распространяется только на акционерное общество Tallinna Moekombinaat и не оказывает прямого влияния на другие компании Pro Kapital Grupp.
На момент подачи заявления у Tallinna Moekombinaat был 71 кредитор и просроченные обязательства на общую сумму 7 миллионов евро.
Основным кредитором является международная финансовая платформа TSSP, а кредитным агентом является Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l, с которым ТМК заключила в конце 2016 года кредитное соглашение на общую сумму 65 млн евро для финансирования строительства торгового центра. Кредит на развитие планировалось рефинансировать на условиях действующего и приносящего прибыль торгового центра.
Причиной сложившейся ситуации является продление срока строительства, из-за которого центр был открыт позже, чем планировалось. Финансовые прогнозы компании были подготовлены в 2016 году с учетом текущей рыночной ситуации. Изменения на розничном рынке в период строительства повлияли на стратегии нескольких брендов, в частности, заставив их более осторожно открывать новые магазины.
В настоящее время арендаторы найдены не для всех торговых площадей. Задержка с открытием некоторых крупных арендных площадей также повлияла на работу центра. Запуск центра занял больше времени, чем первоначально планировалось, что означает, что прогнозируемый оборот и результаты не реализовались.
Вследствие чрезвычайной ситуации магазины торгового центра по большей части были вынуждены закрыться. В этих обстоятельствах компания не может выполнить свои финансовые и нефинансовые обязательства перед кредиторами. В ситуации глобальной пандемии конструктивные переговоры с кредитором пока не дали результатов, и, по мнению ТМК, существует риск того, что кредитор может расторгнуть кредитное соглашение и потребовать немедленного погашения кредита.
Также неизвестно, как долго продлится сложившаяся чрезвычайная ситуация и как она повлияет на деятельность ТМК.