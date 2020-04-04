Cуд начал в отношении погрязшего в долгах центра Т1 процедуру санации

Tallinna Moekombinaat (TMK) должен до 2 июня представить в суд для утверждения план санации, где будут опредедены меры по реорганизации, в том числе влияние санации на кредиторов, сообщила компания Pro Kapital Grupp фондовой бирже.

План реорганизации должны голосованием одобрить кредиторы, окончательный план утверждается судом. Инициирование и проозводство по санации не влияют на обычную экономическую деятельность торгового центра или его арендаторов и партнеров, т.е. с завершением чрезвычайного положения торговый центр останется открытым, и деятельность продолжится, как и прежде.

Целью реорганизации является обеспечение продолжения повседневной деятельности центра Т1, защита прав и интересов инвесторов, сотрудников, кредиторов и партнеров по сотрудничеству. Реорганизация распространяется только на акционерное общество Tallinna Moekombinaat и не оказывает прямого влияния на другие компании Pro Kapital Grupp.

На момент подачи заявления у Tallinna Moekombinaat был 71 кредитор и просроченные обязательства на общую сумму 7 миллионов евро.

Основным кредитором является международная финансовая платформа TSSP, а кредитным агентом является Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l, с которым ТМК заключила в конце 2016 года кредитное соглашение на общую сумму 65 млн евро для финансирования строительства торгового центра. Кредит на развитие планировалось рефинансировать на условиях действующего и приносящего прибыль торгового центра.

Причиной сложившейся ситуации является продление срока строительства, из-за которого центр был открыт позже, чем планировалось. Финансовые прогнозы компании были подготовлены в 2016 году с учетом текущей рыночной ситуации. Изменения на розничном рынке в период строительства повлияли на стратегии нескольких брендов, в частности, заставив их более осторожно открывать новые магазины.

В настоящее время арендаторы найдены не для всех торговых площадей. Задержка с открытием некоторых крупных арендных площадей также повлияла на работу центра. Запуск центра занял больше времени, чем первоначально планировалось, что означает, что прогнозируемый оборот и результаты не реализовались.

Вследствие чрезвычайной ситуации магазины торгового центра по большей части были вынуждены закрыться. В этих обстоятельствах компания не может выполнить свои финансовые и нефинансовые обязательства перед кредиторами. В ситуации глобальной пандемии конструктивные переговоры с кредитором пока не дали результатов, и, по мнению ТМК, существует риск того, что кредитор может расторгнуть кредитное соглашение и потребовать немедленного погашения кредита.