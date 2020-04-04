В условиях кризиса на реконструкцию Горхолла ни у кого нет времени и сил

Стороны не принимали решения отказаться от проекта или отложить его - просто ни у кого сейчас нет времени или сил на него. Если в конце февраля представитель Tallink заявил, что смета проекта в 300 миллионов евро сопоставима с ценой одного судна и что эта сумма не является проблемой для компании, то в последний день марта компания объявила, что приступает к сокращению рабочих мест примерно в 130-и своих отелях.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков обнаружил, что в кризисной ситуации говорить о горхолле вообще нет смысла. «Я думаю, что для Tallink в этом проекте все еще есть экономическое зерно, но вряд ли кто-то сможет сказать что-то конкретное об этом в ближайшие шесть месяцев». Другое дело - разнообразные исследовательские и проектные работы, которые не очень дороги в финансовом отношении. Их они, возможно, могли бы провести», - считает вице-мэр.

Менеджер по коммуникациям Tallink Grupp Катри Линк сказала, что горхоллом начнут заниматься снова, когда ситуация вернется в норму. «В настоящее время мы стараемся поддерживать судоходное движение в как можно большем объеме. Такие стратегические проекты, как горхолл, снова будут в повестке дня, когда закончится серьезный кризис. Сейчас в приоритете другое», - сказала Линк.

Сейчас ни одна из сторон не имеет срочных обязательств в отношении горхолла. Следующим шагом должно стать создание совместного предприятия, которое сначала должно быть одобрено горсобранием Таллинна. К сожалению, его подготовка в настоящее время остановлена.

«Соглашение о сотрудничестве было подписано 26 февраля, и с тех пор у нас было несколько встреч. Но с тех пор, как ввели чрезвычайное положение, мы не занимались этим », - сказала руководитель таллиннского Департамента предпринимательства Кайри Вахер. Она добавила, что этот вопрос будет решен, когда чрезвычайная ситуация закончится и экономика начнет хотя бы частично восстанавливаться.