Когда несколько месяцев назад в Китае разразилась эпидемия коронавируса, весь остальной мир с удивлением наблюдал за быстрым завершением строительства временных гигантских больниц. Сегодня во всем мире созданы десятки новых больниц для борьбы с пандемией, пишет Postimees.

На сегодняшний день во всем мире выявлено более миллиона человек больных коронавирусом, а погибло более 54 000 человек.

Такое большое количество пациентов требует чрезвычайных мер, наиболее заметными из которых являются быстро созданные гигантские больницы.

Полевая больница в секторе Газа. ФОТО: SULIMAN HEJI/AFP/Scanpix

На 365 квадратных километрах сектора Газа проживают два миллиона человек, для многих из которых домами являются лагеря беженцев.

Хотя сектор Газа в течение многих лет был практически полностью изолирован от остального мира, поскольку соседние Египет и Израиль, наложили блокаду на этот регион, коронавирус достиг уязвимой и слабой системы здравоохранения благодаря жителям Газы, которые посетили религиозную конференцию в Пакистане.

Больница на стадионе "Пакаэмбу" в Сан-Паулу. ФОТО: Andre Penner/AP/Scanpix

На огромном стадионе "Пакаэмбу" когда-то выступали Пол Маккартни и «Роллинг Стоунз». Сегодня там, в Сан-Паулу, самом оживленном городе Южной Америки, сотни врачей борются за спасение пациентов, зараженных коронавирусом.

Это, кстати, не единственный стадион, который использовался в качестве больницы во время пандемии. В Германии будет построена временная больница на крупнейшем футбольном стадионе страны в Дортмунде. А на домашнем стадионе футбольного клуба "Реал Мадрид" в Испании хранятся медикаменты.

USNS Comfort ФОТО: John Q. Hightower/U.S. Coast/ZUMAPRESS.com/Scanpix

В Соединенных Штатах эпицентром эпидемии коронавируса является Нью-Йорк, куда на этой неделе прибыл военный плавучий госпиталь USNS Comfort на 1000 коек. Здесь будут проходить лечение пациенты, у которых нет Covid-19, чтобы облегчить нагрузку больниц из-за пандемического кризиса.

Конференц-центр в Детройте. ФОТО: JEFF KOWALSKY/AFP/Scanpix

Конференц-центр TCF в Детройте стал временной больницей с тысячей коек, которая будет обслуживать пациентов, зараженных коронавирусом.

В Тегеране под больницу оборудовали выставочный центр. ФОТО: Ebrahim Noroozi/AP/Scanpix

Из стран Ближнего Востока наиболее сильно от вспышки коронавируса пострадал Иран: 53 183 случая инфекции и более 3000 смертей по состоянию на начало апреля. Для борьбы с пандемией выставочный центр в Тегеране с помощью иранских военных был преобразован во временный госпиталь на 2000 коек. Он был открыт всего за 48 часов.

Временная больница в Мадриде, в центре IFEMA. ФОТО: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Испания является страной с худшей пандемической ситуацией в Европе после Италии, к началу апреля здесь погибло более 10 000 человек. Уже в середине марта в выставочном центре IFEMA в Мадриде была открыта временная больница. 5500 коек делают ее крупнейшей полевой больницей в Испании.

Полевой госпиталь сил обороны в Гётеборге. ФОТО: TT NEWS AGENCY/via REUTERS/Scanpix