4 апреля 2020, 11:55
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Галерея ⟩ Пандемия заставила возводить по всему миру гигантские полевые больницы
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Когда несколько месяцев назад в Китае разразилась эпидемия коронавируса, весь остальной мир с удивлением наблюдал за быстрым завершением строительства временных гигантских больниц. Сегодня во всем мире созданы десятки новых больниц для борьбы с пандемией, пишет Postimees.
На сегодняшний день во всем мире выявлено более миллиона человек больных коронавирусом, а погибло более 54 000 человек.
Такое большое количество пациентов требует чрезвычайных мер, наиболее заметными из которых являются быстро созданные гигантские больницы.
На 365 квадратных километрах сектора Газа проживают два миллиона человек, для многих из которых домами являются лагеря беженцев.
Хотя сектор Газа в течение многих лет был практически полностью изолирован от остального мира, поскольку соседние Египет и Израиль, наложили блокаду на этот регион, коронавирус достиг уязвимой и слабой системы здравоохранения благодаря жителям Газы, которые посетили религиозную конференцию в Пакистане.
На огромном стадионе "Пакаэмбу" когда-то выступали Пол Маккартни и «Роллинг Стоунз». Сегодня там, в Сан-Паулу, самом оживленном городе Южной Америки, сотни врачей борются за спасение пациентов, зараженных коронавирусом.
Это, кстати, не единственный стадион, который использовался в качестве больницы во время пандемии. В Германии будет построена временная больница на крупнейшем футбольном стадионе страны в Дортмунде. А на домашнем стадионе футбольного клуба "Реал Мадрид" в Испании хранятся медикаменты.
В Соединенных Штатах эпицентром эпидемии коронавируса является Нью-Йорк, куда на этой неделе прибыл военный плавучий госпиталь USNS Comfort на 1000 коек. Здесь будут проходить лечение пациенты, у которых нет Covid-19, чтобы облегчить нагрузку больниц из-за пандемического кризиса.
Конференц-центр TCF в Детройте стал временной больницей с тысячей коек, которая будет обслуживать пациентов, зараженных коронавирусом.
Из стран Ближнего Востока наиболее сильно от вспышки коронавируса пострадал Иран: 53 183 случая инфекции и более 3000 смертей по состоянию на начало апреля. Для борьбы с пандемией выставочный центр в Тегеране с помощью иранских военных был преобразован во временный госпиталь на 2000 коек. Он был открыт всего за 48 часов.
Испания является страной с худшей пандемической ситуацией в Европе после Италии, к началу апреля здесь погибло более 10 000 человек. Уже в середине марта в выставочном центре IFEMA в Мадриде была открыта временная больница. 5500 коек делают ее крупнейшей полевой больницей в Испании.
В Гетеборге для облегчения работы больниц был введен в эксплуатацию военный полевой госпиталь с 30 койками для интенсивной терапии.