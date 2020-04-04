Профсоюз: менять закон о трудовом договоре в условиях кризиса - неправильно!

По оценке Эстонского профсоюза работников торговли и обслуживания, действующий Закон о трудовом договоре позволяет работодателям заключать трудовые договоры на достаточно гибких условиях, а разрешение в чрезвычайных ситуациях диапазона рабочих часов в 70-100 процентов приведет к уменьшению доходов работников сферы обслуживания и росту бедности, пишет Postimees.
По словам председателя профсоюза Элле Пютсепп, заработная плата многих работников уже снижена, а количество рабочих часов в месяц сокращено.
«Заключение договоров поручения в сфере услуг - это осознанный выбор работодателей», - сказала Пютсепп, добавив, что повышение гибкости в кризисной ситуации не мотивирует работодателей заключать корректные трудовые договоры с работниками вместо договоров поручения.
«Кроме того, разрешение рабочих интервалов времени в случае трудового договора не уменьшит увеличение числа договоров поручения в секторе», - отметила Пютсепп.
Хотя правительство приняло ряд мер для поддержки работников и работодателей, они по-прежнему вызывают путаницу среди работников. Сотрудник не знает, какой будет его/ е зарплата в ближайшие месяцы. Например, проблема заключается в том, что Касса по безработице удерживает подоходный налог с полной суммы пособия по заработной плате, выплачиваемого кассой, без учета необлагаемого налогом дохода.
«Мы признательны всем работодателям, которые заботятся о своих сотрудниках, и стараются найти лучшие решения, соблюдая закон», - сказала Пютсепп.
Она добавила, что, к сожалению, есть также работодатели, которые продолжают пытаться воспользоваться чрезвычайной ситуацией, предлагая работникам возможность работать меньше часов в месяц, но при этом требуя, чтобы остальные часы были отработаны к концу года, или заставляя работников уходить в вынужденный неоплачиваемый отпуск.