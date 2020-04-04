Профсоюз: менять закон о трудовом договоре в условиях кризиса - неправильно!

По словам председателя профсоюза Элле Пютсепп, заработная плата многих работников уже снижена, а количество рабочих часов в месяц сокращено.

«Заключение договоров поручения в сфере услуг - это осознанный выбор работодателей», - сказала Пютсепп, добавив, что повышение гибкости в кризисной ситуации не мотивирует работодателей заключать корректные трудовые договоры с работниками вместо договоров поручения.

«Кроме того, разрешение рабочих интервалов времени в случае трудового договора не уменьшит увеличение числа договоров поручения в секторе», - отметила Пютсепп.

Хотя правительство приняло ряд мер для поддержки работников и работодателей, они по-прежнему вызывают путаницу среди работников. Сотрудник не знает, какой будет его/ е зарплата в ближайшие месяцы. Например, проблема заключается в том, что Касса по безработице удерживает подоходный налог с полной суммы пособия по заработной плате, выплачиваемого кассой, без учета необлагаемого налогом дохода.

«Мы признательны всем работодателям, которые заботятся о своих сотрудниках, и стараются найти лучшие решения, соблюдая закон», - сказала Пютсепп.