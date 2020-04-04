Бывший министр незаконно строит береговое укрепление около своей дачи в Клоогаранде

«Административное производство было инициировано управой Ляэне-Харьюской волости. Предстоит выяснить, может ли данное сооружение оставаться на месте или должно быть ликвидировано», - пояснил Техва. Нарушителя может ожидать штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест.

Собственник недвижимости - занимавший в 2002-2003 годах должность министра финансов Харри Ыунапуу. Около десяти лет назад он перестроил в жилой дом пограничную сторожевую башню Советской армии. Площадь основания строения – всего 17 м2. К сожалению, участок расположен на самом берегу моря, на песчаных дюнах, которые постоянно подмывались морскими волнами. Чтобы защитить дом, владелец сначала построил береговое укрепление из камней, но море оказалось сильнее. Теперь он приступил к созданию капитального сооружения. Ыунапуу сказал, что, покупая участок, он не мог предвидеть, что море будет вести себя таким образом. В то время дом стоял в ста метрах от береговой линии.

Дача построена легально, но в несчастливом месте

Эрки Рубен, заместитель старейшины волости Ляэне-Харью, объяснил, что находящаяся в деревне Клоогаранна дача Ыунапуу построена с соблюдением закона и в соответствии с мнением Департамента окружающей среды. Имеются и разрешение на строительство, и разрешение на эксплуатацию, но оно находится так близко к морю, что штормы грозят разрушить или повредить здание.

«Чтобы защитить здание, необходимо спроектировать и построить эффективное береговое укрепление. В эстонском законодательстве есть правила для всех этих видов деятельности. По какой-то причине собственник начал не с того конца», - описал проблему заместитель старейшины. Харри Ыунапуу сказал, что его цель – узаконить сооружение, для чего он запросил у самоуправления соответствующие документы.

«У нас с волостью было устное соглашение, потому что по Закону о строительстве изготовление такого сооружения не требует никакой документации. Но теперь волость пошла на попятный», - описал Ыунапуу свое понимание ситуации. Экс-министр подчеркнул, что, с его точки зрения, новое заграждение ничем не отличается от первоначального каменного. Инспекторы по охране окружающей среды придерживаются мнения, что такое капитальное сооружение – не просто забор.

Забор или береговое укрепление?

19 марта управа Ляэне-Харьюской волости направило Ыунапуу требование о прекращении незаконных строительных работ. Ответом экс-министра было уведомление о строительстве, где сооружение было названо забором. заявив, что здание будет забором. Чиновников это не устроило, и уведомление о строительстве было возвращено.

«По ходатайству собственника недвижимости местное самоуправление готово разработать детальную планировку и определить меры, необходимые для защиты береговой линии. Во время подготовки документов жители волости также могут участвовать в разработке решения и иметь право голоса, так как это имеет общественное значение», - объяснил Рубен. Однако остается нерешенным вопрос: даст ли море необходимое время для создания планировки и выдачи разрешения на строительство?

Прогулка по пляжу отменяется

Однако соседи и общественность обеспокоены тем, что строящееся защитное сооружение может сделать закрытым подход к берегу залива Лахепера. «Поскольку владелец пропустил этапы планирования и проектирования и немедленно приступил к строительству, это вызвало страх перед неизвестностью», - сказал заместитель старейшины. По его словам, обеспечение свободного подхода к воде является обязанностью Инспекции окружающей среды, и если землевладелец препятствует использованию береговой линии, Инспекция может выдать предписание освободить берег, наложить штраф и даже арестовать нарушителя. По словам Рубена, заграждение может быть спроектировано и построено таким образом, чтобы сохранить возможность передвижения по береговой линии.

Инженер Райн Мянникус произвел расчет и выяснил, что, с одной стороны, строящаяся стена может несколько улучшить положение дома. С другой стороны, он обнаружил, что волны, сталкиваясь со стеной, становятся сильнее продолжат смывать песок в море.