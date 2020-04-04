Видео ⟩ Жительница Эстонии с коронавирусом: думала, что больше никогда не увижу свою семью

Единственный посыл Ану — если у вас Covid-19, высокая температура и признаки воспаления легких, не оставайтесь дома в ожидании улучшения ситуации, боритесь за то, чтобы скорая помощь немедленно доставила вас в больницу до того, как будет слишком поздно.

- Вы не пожилой человек, но все-таки боролись за свою жизнь в отделении интенсивной терапии. Что произошло?

- Мне 52 года, я абсолютно здорова. Я веду здоровый образ жизни, врач тоже сказал, что только благодаря моему хорошему общему анализу крови и физическому здоровью, учитывая очень тяжелое течение моей болезни, мне удалось благополучно выбраться.

- Что конкретно с вами произошло?

- Все началось с того, что мы проверили по работе время на Саарема на фестивале Mullifestival 6, 7 и 8 марта, со мной были и коллеги. Я ни о чем не жалею, конечно, поедем туда снова. Но когда в среду я вернулась, почувствовала будто легкую простуду, болело горло, было немного некомфортно и в тот же вечер пришла новость, что на Сааремаа обнаружили коронавирус.

- На том же Mullifestival?

- Да, и там мы все близко контактировали. У нас еще находились внуки пяти и восьми лет, поскольку их родители были в отъезде. Отправились проходить тест на коронавирус. Я и мой муж показали позитивный результат, дети — негативный и они до сих пор здоровы.

- Через сколько дней ситуации ухудшилась?

- Я сразу под ребрами и грудью испытывала сильную боль, будто кто-то тычет ножом или иглой, это совершенно неописуемо и температура подскочила, к понедельнику была больше 39, до семейного врача было не дозвониться, все эти инфолинии были просто отключены. Мы были в панике. В итоге позвонили в скорую помощь, скорая фактически сказала, что надо просто потерпеть. На самом деле надо было раньше ехать в больницу.

- Когда вы в среду попали в больницу, это было полторы недели после заражения, какое состояние у вас было?