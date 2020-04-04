Сб, 4.04.2020
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  • В Латвии грузовик протаранил пассажирский поезд. Последний вагон сошел с рельсов

Фото ⟩ В Латвии грузовик протаранил пассажирский поезд. Последний вагон сошел с рельсов

ФОТО: Twitter/Pasažieruvilciens

В субботу утром, 4 апреля, в Айзпутском крае Латвийской республики грузовой автомобиль на переезде протаранил последний вагон пассажирского поезда Рига — Лиепая. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Pasažieru vilciens.

ФОТО: https://www.facebook.com/TalbraucejuFanuKlubs

Известно время ДТП - 9.20. Место происшествия - Каздангская волость, дорога А9.

В результате столкновения последний вагон поезда сошел с рельсов, грузовик - перевернулся, на колесах остался лишь прицеп. 

На момент аварии в поезде было четыре человека - один пассажир, два кондуктора и машинист. Никто из них не пострадал. 

Сообщается, что в ДТП травмы получил водитель грузовика.

ФОТО: https://www.facebook.com/TalbraucejuFanuKlubs

В Службе неотложной медицинской помощи LETA сообщили, что один пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Он был в сознании, но ему еще предстоит обследование.

Компания Pasažieru vilciens в микроблоге Twitter сообщила, что пассажиры и работники предприятия не пострадали. Однако поезд не мог продолжить движение.

Из фотографий очевидцев видно, что грузовик предназначен для перевоза молока - на прицепе написало Piens.

ФОТО: https://www.facebook.com/TalbraucejuFanuKlubs

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