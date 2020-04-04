Рейнсалу ждет от жителей Эстонии стратегических предложений по выходу из кризиса

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в социальных сетях написал, что, хотя коронавирус в Эстонии еще в фазе нарастания, уже сейчас можно делиться мыслями и идеями о том, как после кризиса вернуться к обычной жизни.
"Друзья, общими усилиями мы справимся, - написал Рейнсалу. - Составляя планы по борьбе с распространением вируса, мы планируем также, как нам после того, как вирус будет побежден, нам быстрее вернуться к нормальной жизни. Направляйте мне свои предложения, как нам организовать стратегию выхода из кризиса".
"Предпринятые нами усилия на фронте борьбы с вирусом уберегли нас от худшего. По прогнозам для 36 стран — за исключением Италии, Франции и Испании — в Эстонии на сегодня новых инфицированных, не будь приняты меры, было бы 600 человек, но у нас их в десять раз меньше», - написал Рейнсалу.
"Введенные нами ограничения работают, они спасают жизни наших людей. Мы чтим память скончавшихся от вируса и осознаем, что вирус далеко еще не отступил, - отметил Рейнсалу. - Он еще в фазе роста, нам пока удалось замедлить скорость и ограничить ареал его распространения. Еще и поэтому нам следует продолжить усилия по соблюдению введенных правил".
"Ближайшие недели имеют решающее значение. Об опасно высокой скорости распространения вируса говорит тот факт, что еще 24 февраля по всей Европе инфицированных вирусом было столько же, сколько у нас сейчас на острове Сааремаа. На острове в связи с эпидемией введены еще более строгие ограничения по передвижению, чтобы защитить людей", - напомнил Рейнсалу.
Он подчеркнул, что вся Эстония переживает за островитян и тех, кто помогает им сейчас противостоять инфекции.
"И еще — меня заверили, что кредитные учреждения всем предприятиям, которые из-за административных ограничений сейчас лишились возможности работать, пообещали предоставить отпуск по кредитам. Дайте мне, пожалуйста, знать, какие проблемы у наших предприятий возникают в общении с банками по этой теме. Адрес моей электронной почты — urmas.reinsalu@mfa.ee", - написал Рейнсалу, пожелав спокойных выходных всем жителям Эстонии.