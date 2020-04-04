Фото и видео ⟩ В Подмосковье подъезд пятиэтажки обрушился в результате взрыва: есть погибший

В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом кирпичном пятиэтажном доме, полностью обрушился один из подъездов, сообщает Telegram-канал Mash. Всего в здании четыре подъезда, их жильцов эвакуируют.
ЧП произошло на улице Гагарина, 31. По предварительной информации, в доме взорвался газ. По данным источника "Интерфакса", на нижних этажах есть погибшие.
МЧС сообщает об одном погибшем и четырех пострадавших, все выжившие в тяжелом состоянии. Baza сообщает как минимум о пяти пострадавших: двое в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы. На пятом этаже застряла пожилая женщина. На месте идут поисковые работы.
По данным Telegram-канала 112, в больницу доставлены двое мужчин - у одного перелом копчика, второй в тяжелом состоянии в коме. Под завалами могут находится люди.
МЧС РФ уточняет, что в квартире на третьем этаже произошел "взрыв газовоздушной смеси". Обрушился второй подъезд с пятого по третий этажи. В поисково-спасательных работах задействовано 19 единиц техники и 56 человек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял инцидент под личный контроль и выехал на месте происшествия, передает телеканал "360". На место отправлен начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин. Главе муниципалитета дано поручение разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.
Подмосковные следователи начали проверку по факту взрыва, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. На место направлена следственная группа.
По словам одного из жителей, в доме нет горячего водоснабжения, для нагрева воды используются газовые колонки. Неисправность колонки могла стать причиной взрыва. Очевидец рассказал изданию "Подъём", что взрыв был "мощным и глухим".