Из-за кризиса в Эстонии резко уменьшились пожертвования в фонд помощи больным раком

В марте Фонд помощи больным раком получил почти на 30 процентов меньше пожертвований, чем в этом же месяце прошлого года. Особенно резкое падение произошло в середине месяца, сразу после того, как в Эстонии ввели чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.
Всего в марте в фонд было пожертвовано 153 000 евро. При этом они оплатили медицинские счета жителей Эстонии на сумму 233 000 евро. Таким образом, фонд помощи больным раком только за один месяц ушел в минус на 80 000 евро, говорится на официальном сайте фонда.
Из-за чрезвычайного положения фонд Kingitud Elu («Подаренная жизнь») приостановил все кампании по сбору средств в торговых центрах. Десятки мероприятий, на которых добровольцы фонда планировали собирать благотворительные взносы, были отменены.
«Большое спасибо всем, кто поддерживает нас. Особенно тем, кто остается с нами и в трудные времена. Благодаря вам мы продолжаем оказывать помощь всем больным раком в Эстонии, которые обратились в фонд и входят в его целевую группу. Нам до сих пор не приходилось и, надеюсь, никогда не придется выбирать между людьми. Однако напряжение, вызванное разницей между возможностями фонда и потребностью в помощи быстро растет с каждым днем», – говорит глава Фонда помощи больным раком Тойво Тянавсуу.
Фонд помощи больным раком предлагает всем людям и предприятиям Эстонии вносить хоть 1 евро в месяц, чтобы поддержать борьбу больных раком за свою жизнь. Если бы каждый житель Эстонии вносил 1 евро в месяц, в течение года можно было бы накопить более 10 миллионов евро.
В этом году Фонд помощи больным раком получил из государственного бюджета дотацию 20 000 евро. Это число в 150 раз меньше, чем налог с оборота лекарств, который был уплачен фондом государству в 2019 году при их покупке.
В 2020 году помощь фонда получили почти 100 семей. В общей сложности они внесли в лечение жителей Эстонии более 700 000 евро.
Реквизиты фонда можно найти здесь.