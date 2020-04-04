Сб, 4.04.2020
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Управа района Кесклинн обратилась к владельцам собак

Собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Управа района Кесклинн установила в парках района на основании полученной от жителей обратной связи плакаты, которые призывают владельцев собак убирать за своими питомцами и держать собак на поводке.  

«Мы понимаем, что ограничения доставляют неудобства и хозяевам собак, так как многие из них вынуждены в связи с закрытием площадок для выгула собак отказаться от своей привычной рутины. Однако мы призываем владельцев собак считаться с другими, держать своих любимцев на поводке и убирать за ними. Хочу поблагодарить тех людей, которые соблюдают правила содержания животных!» - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Плакаты с призывом для владельцев собак были на основании полученных от жителей предложений установлены в Полицейском парке, парках Фальги, Тийгивески, Лембиту, а также в парке Вайкне. Для призыва были использованы треугольные стенды, стоявшие до этого пустыми.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что нет ничего плохого в том, что кто-то гуляет со своей собакой по городу, в том числе в парке. Главное – считаться с другими людьми, держать собаку на поводке и убирать за ней. Именно на это мы и хотели обратить внимание своими плакатами», - добавила Аус. 

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