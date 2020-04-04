Глава дышащей на ладан фирмы - государству: сейчас не время отдыхать!

Глава компании Spa Tours, который принадлежит отель Grand Rose Spa, являющийся крупнейшим работодателем острова Сааремаа, советует лицам, принимающим решения, будь то правительство, Касса по безработце или государственный аппарат, начать работать как минимум в две смены, пишет Äripäev.
«Не отдыхать от заседаний даже половину недели! Сейчас подобные вещи делать нельзя. Люди на острове в беде. Они в ловушке", - сказал Калле Куузик.
Помимо более эффективной и интенсивной работы лиц, принимающих решения, Куузик ожидает, что Kredex будет поддерживать компании напрямую, а не через банки, потому что, по его словам, если кто-то тонет, нет смысла собираться в город за спасательным кругом - нужно плыть за ним или бросать спасательный круг сразу.
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