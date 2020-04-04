Повальное тестирование выявило больного коронавирусом работника еще в одном доме по уходу

В специализированном учреждении по уходу для молодых людей с особыми психическими потребностями Viira Kodu, расположенном в Йыэсуу Пярнуского уезда, 2 апреля было проведено тестирование на новый коронавирус всех работников и клиентов. У одного работника проба дала положительный результат, пишет Pärnu Postimees.
По словам главы Ляэнеского регионального управления Департамента здоровья Кадри Юхкам, работник Viira Kodu, чья проба на коронавирус оказалась положительной, был помещен на карантин.
Тест был проведен в расположенном в волости Тори для всех 25 пациентов и 10 сотрудников, больше положительных проб на COVID-19 выявлено не было.
Заведующий Viira Kodu Прийт Сутть сказал, что ни у оказавшегося носителем вируса работника, ни у кого-либо еще, не было выявлено симптомов коронавируса.
По словам Суття, пациентам в течение нескольких недель объясняли, почему они не должны покидать территорию учреждения, и люди это поняли. «Благодаря этому наши пациенты здоровы», - сказал руководитель Viira Kodu.
Сутть не поддерживает привлечение добровольцев к работе домов по уходу, так как это увеличивает риск заражения = болезнью извне. Viira Kodu имеет собственную сеть поддержки, что позволяет заменять штатных сотрудников.
Средств индивидуальной защиты у Viira Kodu хватит на несколько недель. Сутть заказал термометры, он ждал их от эстонской компании уже три недели, но, сожалению, склад компании пуст. Дезинфицирующие средства были получены от государства, и есть надежда, что скоро будет добавлен дополнительный запас масок для лица.