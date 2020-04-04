Россия в июне начнет испытания вакцины от коронавируса на людях

Российский государственный центр «Вектор» в апреле закончит испытывать вакцину от коронавируса на животных и в июне приступит к тестированиям на людях, приводит Gazeta.ru слова гендиректора центра Рината Максютова.
Максютов пояснил, что сейчас разрабатываются 26 вакцин на основе шести технологических платформ. Лучшие варианты пройдут доклинические исследования, а затем клинические тестирования на людях.
В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.