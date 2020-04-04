Сб, 4.04.2020
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  • Из-за коронакризиса могут подорожать эстонские ягоды и овощи

Из-за коронакризиса могут подорожать эстонские ягоды и овощи

Setomaa maasikad

ФОТО: Annela Laaneots

Крупнейшие в Эстонии садоводы и овощеводы, которые раньше зависели от украинской рабочей силы, начали искать местных работников, что, вероятно, означает повышение стоимости местных ягод и фруктов, пишет портал Rus.ERR.

Хозяйство OÜ Kindel Käsi, занимающееся выращиванием клубники, на 100% зависит от украинской рабочей силы, и первые работники должны были приехать на весенние работы в начале этого месяца: всего работать на поля хозяйства в этом году должны были приехать 65 работников с Украины. 

В случае найма местных работников могут повыситься расходы на зарплаты, что отразится на стоимости килограмма яго, сказала хозяйка OÜ Kindel Käsi Хелен Каскема.

От украинской рабочей силы зависят и овощеводы: в Sagro OÜ восемь работников уже на месте, но понадобится еще десяток рабочих рук, которые начали искать на эстонском рабочем рынке.

В Кассе по безработице сказали, что если в прошлом году в аналогичный период времени в сфере выращивания ягод и овощей было 36 рабочих мест, то в этом году - 340. 

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