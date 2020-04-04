Во Франции неизвестный напал на прохожих с ножом, есть погибшие

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции. Как пишет Le Monde со ссылкой на источники, два человека погибли, пятеро получили ранения.
France Bleu cсо ссылкой на полицию сообщает о двух погибших и семерых раненых. По информации издания, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в первой половине дня 4 апреля. По данным AFP, мужчина атаковал нескольких покупателей в пекарне и табачной лавке, а затем прохожих на улице. France Bleu со ссылкой нa очевидцев пишет, что при этом нападавший кричал «Аллах Акбар».
Источник AFP сообщил, что предполагаемый преступник — 33-летний беженец из Судана, его задержали. Об этом также пишет Dauphiné Libéré. О его мотивах пока не сообщается.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.