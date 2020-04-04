Созданная испанцами технология смягчает вызванное коронавирусом ухудшение функции легких

Вызываемые COVID-19 повреждения могут приводить к сходному с астматическим сужению дыхательных путей и даже ощущению удушья. Эти симптомы вызваны сужением кровеносных сосудов в легких, в результате чего значительно ухудшается работа обеспечивающих подачу воздуха легочных альвеол. Это приводит к одышке и снижению эффективности функции легких – состоянию, которое предшествует их окончательному коллапсу и смерти. Как и в случае хронической астмы, эти симптомы можно смягчить с помощью технологии TECAR, которая доступна и в Эстонии, пишет Tervis.
Радиочастотные устройства со средней длиной волны испанской компании Capenergy Medical, т. н. диатермические аппараты, прогревают глубокие ткани организма и внутренние органы посредством высокочастотного тока. Технология, помимо прочего, является сертифицированным методом лечения органов дыхания. По словам исполнительного директора Capenergy Пилар Санчеса, восстановить микроциркуляцию в легких, к нарушению которой приводит в том числе коронавирус, несложно, а результаты заметны уже после 15-минутного сеанса. При этом в применении медикаментов нет необходимости. «Диатермическая технология TECAR улучшает кровообращение в легких, что, в свою очередь, способствует уменьшению воспаления, улучшает движение воздуха в легких и замедляет развитие болезни. Для этого нужно всего лишь поместить на грудь пациента специальные электроды и следить за выдаваемыми устройством данными», – пояснила Санчес. Для обеспечения безопасности аппарат снабжен функцией термоконтроля, а врач-специалист должен следить за тем, чтобы во время процедуры пациент не испытывал неприятный жар.
По словам практикующего в Эстонии TECAR-терапию физиотерапевта Al Mare Tervisekeskus Прийта Тенисте, излучаемые машиной радиоволны повышают температуру в клетках тела. Это помогает дышать и снимает спазмы гладких мышц бронхов, а также повышает защитные способности организма в целом, поддерживая естественные процессы иммунной системы. «Основная особенность технологии TECAR заключается в том, что она стимулирует естественный процесс выздоровления организма без каких-либо химических препаратов, а риск возникновения вредных побочных эффектов минимален. Опыт Уханя показал, что примерно у четверти инфицированных коронавирусом пациентов даже после полного выздоровления от вируса наблюдалось снижение функции легких на 20-30%. Поэтому важно, чтобы каждый человек, который после выздоровления продолжает страдать от одышки или нехватки воздуха, знал о такой терапевтической возможности», – сказал Тенисте.
Как отметил Тенисте, испанские коллеги подтвердили, что TECAR-терапия при COVID-19 эффективна как для пациентов, у кого болезнь в активной фазе, так и для тех, кто избавился от вируса, но еще не полностью восстановился. В качестве официального представителя Capenergy в странах Балтии и Финляндии, Тенисте, с учетом опыта Испании, в последние недели активно предлагал свои аппараты эстонским медицинским учреждениям для бесплатного использования, чтобы помочь пациентам, испытывающим трудности с дыханием.