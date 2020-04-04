Сб, 4.04.2020
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  • Таллиннская ночлежка закрыта на карантин: у бездомного диагностирован коронавирус
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Таллиннская ночлежка закрыта на карантин: у бездомного диагностирован коронавирус

Сотрудник в защитном костюме. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Поскольку тест на коронавирус одного из постояльцев ночлежки для бездомных на улице Алази оказался положительным, ночлежку закрыли на карантин, новых клиентов примут по другому адресу.

Вчера вечером у клиента, пришедшего в ночлежку по адресу Алази, 8 была температура, вследствие чего он был госпитализирован.

По словам курирующей таллиннскую социальную сферу и область здравоохранения вице-мэра Бетины Бешкиной, 26 клиентов ночлежки по адресу Алази изолированы, а сотрудникам предоставлена защитная одежда. "Также всем обеспечено питание, а охранная фирма обеспечит круглосуточную охрану. Никто из нуждающихся в ночевке не будет ночевать в ночлежке на Алази из-за карантина, для здоровых бездомных ночлег будет организован по другому адресу", - сказала Бешкина.

Услуги в ночлежном доме на Алази оказывает договорный партнер Пыхья-Таллинна, предприятие Tallinna Hoolekande Keskus.

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