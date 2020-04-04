Таллиннская ночлежка закрыта на карантин: у бездомного диагностирован коронавирус

Поскольку тест на коронавирус одного из постояльцев ночлежки для бездомных на улице Алази оказался положительным, ночлежку закрыли на карантин, новых клиентов примут по другому адресу.
Вчера вечером у клиента, пришедшего в ночлежку по адресу Алази, 8 была температура, вследствие чего он был госпитализирован.
По словам курирующей таллиннскую социальную сферу и область здравоохранения вице-мэра Бетины Бешкиной, 26 клиентов ночлежки по адресу Алази изолированы, а сотрудникам предоставлена защитная одежда. "Также всем обеспечено питание, а охранная фирма обеспечит круглосуточную охрану. Никто из нуждающихся в ночевке не будет ночевать в ночлежке на Алази из-за карантина, для здоровых бездомных ночлег будет организован по другому адресу", - сказала Бешкина.
Услуги в ночлежном доме на Алази оказывает договорный партнер Пыхья-Таллинна, предприятие Tallinna Hoolekande Keskus.