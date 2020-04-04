Сб, 4.04.2020
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На Сааремаа в субботу выявлен еще 21 инфицированный коронавирусом

Kuressaare kiirabi

ФОТО: Saarte Hääl / Siim Metsmaa

На домашней странице больницы Курессааре на острове Сааремаа в социальных сетях появилась информация о том, что в результате сплошного тестирования по состоянию в субботу в больнице и в доме по уходу выявлен еще 21 инфицированный коронавирусом.

"Исходя из результатов сплошного тестирования госпитализированных пациентов больницы Курессааре и дома по уходу к вечеру субботы был выявлен еще 21 пациент с вирусом COVID-19", - отмечается в сообщении.

В связи с этим больница открыла четвертое отделение по COVID-19, которое размещено в отдельных помещениях стационарного отделения сестринской помощи.

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