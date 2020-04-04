Сб, 4.04.2020
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У сотрудника Тартуской тюрьмы выявили коронавирус

Тартуская тюрьма.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В субботу, 4 апреля, у одного из сотрудников Тартуской тюрьмы обнаружили коронавирус. В общей сложности пробы взяли у 59 работников тюрьмы, 58 оказались негативными, пишет Rus.ERR.

Сотрудник с положительным тестом на COVID-19 в последний раз исполнял свои служебные обязанности 17 марта, сообщается на странице тюрьмы в Facebook.

В настоящий момент в тюрьме оценивают, кому еще может потребоваться тестирование в связи с этим случаем.

Заболевший чиновник находится дома на лечении.

Кроме того, тесты были сделаны десяти заключенным, у которых появились симптомы гриппа: результаты их тестов были отрицательными.

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