У сотрудника Тартуской тюрьмы выявили коронавирус

В субботу, 4 апреля, у одного из сотрудников Тартуской тюрьмы обнаружили коронавирус. В общей сложности пробы взяли у 59 работников тюрьмы, 58 оказались негативными, пишет Rus.ERR.
Сотрудник с положительным тестом на COVID-19 в последний раз исполнял свои служебные обязанности 17 марта, сообщается на странице тюрьмы в Facebook.
В настоящий момент в тюрьме оценивают, кому еще может потребоваться тестирование в связи с этим случаем.
Заболевший чиновник находится дома на лечении.
Кроме того, тесты были сделаны десяти заключенным, у которых появились симптомы гриппа: результаты их тестов были отрицательными.